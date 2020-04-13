закрыть
13 апреля 2020, понедельник, 16:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В России от коронавируса умер белорусский IT-миллионер Алексей Бурдыко

7
  • 13.04.2020, 15:22
  • 9,166
В России от коронавируса умер белорусский IT-миллионер Алексей Бурдыко
Алексей Бурдыко

Ему было 34 года.

Основатель Techlabs и Gameshow Алексей Бурдыко скончался от вируса COVID-19, передает sports.ru.

О смерти Алексея сообщил его друг Павел Таран. Алексею было 34 года.

Алексей занимался организацией киберспортивных турниров на территории России и других стран СНГ. Также был одним из владельцев стриминговой платформы Play2Live.

В 2018 году его проект Play2Live привлек 30 миллионов долларов инвестиций.

Алексей Бурдыко родился в 1985 году в Минске.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип