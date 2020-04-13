В России от коронавируса умер белорусский IT-миллионер Алексей Бурдыко 7 13.04.2020, 15:22

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Алексей Бурдыко

Ему было 34 года.

Основатель Techlabs и Gameshow Алексей Бурдыко скончался от вируса COVID-19, передает sports.ru.

О смерти Алексея сообщил его друг Павел Таран. Алексею было 34 года.

Алексей занимался организацией киберспортивных турниров на территории России и других стран СНГ. Также был одним из владельцев стриминговой платформы Play2Live.

В 2018 году его проект Play2Live привлек 30 миллионов долларов инвестиций.

Алексей Бурдыко родился в 1985 году в Минске.