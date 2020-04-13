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В Малайзии разработали робота для помощи больным COVID-19

  • 13.04.2020, 15:47
В Малайзии разработали робота для помощи больным COVID-19

Робот будет проводить обходы в больничных палатах пациентов с коронавирусом.

Авторы разработки рассчитывают, что такое нововведение снизит риск заражения работников здравоохранения.

Medibot — это белый робот высотой 1,5 метра, оборудованный камерой и экраном, с помощью которого пациенты могут дистанционно общаться с медиками. Изобретение, разработанное учеными Международного исламского университета Малайзии, также оснащено устройством для дистанционного контроля температуры пациентов, передает «Новое время».

Он направлен на помощь медсестрам и врачам, работающим в отделениях, с социальным дистанцированием, сказал Зулкифли Зайнал Абидин, член команды, создавшей новое устройство.

По словам Зулкифли, его разработка стоила около 15 000 ринггитов ($3500), и в ближайшее время университет планирует опробовать его в собственной частной больнице. Если это окажется успешным, ученые надеются, что робота можно будет использовать в государственных больницах, куда направляют людей с COVID-19.

От Таиланда до Израиля роботы используются в борьбе с коронавирусом, который убил более 114 000 человек во всем мире. На них все чаще полагаются как на быстрых, эффективных, защищенных от заражения бойцов в войне против вируса.


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