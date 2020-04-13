Лукашенко: У нас ни один человек в стране не умер от коронавируса 189 13.04.2020, 16:16

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Новые откровения маразматика.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко вопреки даже официальной статистике Минздрава не в курсе, что граждане Беларуси умирают от коронавируса.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, - цитирует Лукашенко БелТА. - Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус».

«Коронавирус - это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер.

«В последнее время мы говорим: самоизоляция, самоизоляция… Откровенно скажем, у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы ведь на эту самоизоляцию направляем людей решением врача. Это было мое железное требование - выработайте документы», - приводит слова Лукашенко БелТА.

Также диктатор заявил, что лечить заразившихся коронавирусом в больнице достаточно 3-5 дней.

«Мы видим, что человек нормальный, он у нас побыл 3-5 дней. Врач видит (уже из опыта), что его там держать не надо, но надо поберечь. Мы ему, грубо говоря, по-народному, в зубы документ, он расписывается, а врач ему прописывает 3, 5, 7 дней на эту самоизоляцию (то есть это фактически амбулаторное лечение). Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит. Милиция контролирует, чтобы он эти 3 или 5 прописанных в документе дней, сидел дома», - отметил Лукашенко.

При этом он призвал врачей, чтобы они не направляли на длительное амбулаторное лечение в домашних условиях только лишь исходя из какой-то перестраховки.

«Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, самоизоляцию аж на 14 дней. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо», - сказал правитель.