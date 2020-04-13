«Врачи не успевают делать тесты, потому что люди умирают» 20 13.04.2020, 18:55

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Что происходит сейчас в больницах Витебска.

Достают кровати из подвала, столовую переделали в палату. Об этом пишет телеграмм-каналу «Баста» Екатерина, родственница медсестры, которая работает в Витебской областной клинической больнице.

- Очень волнуюсь за свою родню, которая живет в Витебске, - пишет подписчица. - Моя тетя работает в областной больнице в Витебске. Как и везде в стране, больница забита и переполнена больными. Все отделения перепрофилированы под пневмонию. За один день привозят более 80 человек с пневмониями. Врачей осталось мало: кто-то уволился (младший медперсонал), кто-то болеет и лежит в отделениях. Поэтому очень много сейчас приглашено медиков из других больниц. Даже очень молодых. Тетя говорит: «Дети, ей Богу! Ему на вид 16 лет». Они ставят капельницы людям, потому что прокапывать надо всех. На прошлой неделе добавили по 12 кроватей в отделение, достают кровати из подвала. Столовую переделали в палату.

Очень много людей с пневмониями. Врачи не успевают брать мазки и делать все анализы, тесты, потому что люди умирают. Пишут пневмонию в причину смерти. Хотя иногда запрещают писать даже пневмонию, не говоря о Covid-19.

Тетя очень хочет, чтобы СМИ рассказывали о молодых врачах, которые борются с вирусом сегодня. Пока у них хватает здоровья и сил, чтобы таскать, лечить, возить, капать. Очень жалко, что про наших врачей так мало пишут.

Спасибо за то, что они делают. Надеюсь, все это скоро закончится.

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