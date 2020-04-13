Пожар в Чернобыльской зоне подбирается к АЭС 3 13.04.2020, 21:40

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Вопреки усилиям пожарных, огонь уже в двух километрах от хранилища радиоактивных отходов.

Об этом заявил член Общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения (ГАУЗ) Украины Ярослав Емельяненко в Facebook, передает «Белсат».

– Огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов» Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и с самой ЧАЭС, - написал Емельяненко.

Лесной пожар в Чернобыльской зоне в 30 км от АЭС. 12 апреля 2020 года. Фото: REUTERS TV/Reuters/Forum

По состоянию на вечер 13 апреля на тушении пожаров в зоне отчуждения задействованы 415 человек и 98 единиц техники, в том числе авиация, сообщает ГСЧС.

В тушении пожаров в Чернобыльской зоне задействованы вертолеты и самолеты. Фото – dsns.gov.ua

По информации ТСН, пожар в зоне отчуждения уничтожил, в частности, по меньшей мере 12 заброшенных деревень и подобрался к Чернобыльской АЭС.

Поджоги, сухая погода, неготовность спасателей

Лесные пожары в Чернобыльской зоне длятся уже неделю. Первые 20 гектаров в зоне отчуждения загорелись 4 апреля возле села Владимировка.

6 апреля киевская полиция заявила, что в поджоге травы, приведшем к лесному пожару, признался 27-летний житель села Роговка.

Эксперты заявляют, что вряд ли в пожарах виноват один человек: мол, украинские крестьяне часто поджигают траву, чтобы ее не пахать. К этой проблеме добавилась также сухая погода после бесснежной зимы, а также общая неподготовленность спасателей к тушению лесных пожаров.