Чиновница: Минздрав Беларуси уже на протяжении двух недель отмечает общий спад заболеваемости 35 13.04.2020, 22:50

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Инна Карабан

Безумное заявление бюрократов от медицины.

Министерство здравоохранения осторожно в прогнозах, но ожидает дальнейшее снижение заболеваемости пневмонией. Об этом БелТА сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

"Ежегодно мы анализируем заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Это очень важно для того, чтобы прогнозировать развитие ситуации не только по ОРВИ, но и по пневмонии. По нашим наблюдениям, кривая заболеваемости пневмонией обычно повторяет кривую заболеваемости респираторными вирусными инфекциями с интервалами до двух недель", - сказала Инна Карабан. Она подчеркнула, что анализируются данные и по стране в целом, и по регионам, и по разновозрастным категориям.

Многолетние данные показывают, что обычно пик заболеваемости приходится на 2-3-ю неделю с ее начала и длится 4-5 недель. "Но 2017-2018 годы, как и 2019-й, и 2020-й, не совсем укладываются в привычную картину. Потому что пик заболеваемости сместился на 5-6 недель. И мы получили спад тогда, когда обычно имеем подъем, и подъем тогда, когда прежде наступало снижение заболеваемости. И сегодня видим, что кривая заболеваемости пришлась как раз на март", - пояснила представитель Минздрава.

Она уточнила, что медики в пик заболеваемости особенно выделяют ту категорию населения, которая попадает в зону риска. "Ведем анализ заболеваемости и по контингентам. Сейчас в структуре заболеваемости на детей приходится 40%, хотя обычно 67%. Это связано с тем, что они на каникулах. Дети болеют меньше, потому что меньше контактируют. А взрослые теперь составляют 60-70%", - добавила Инна Карабан.

Минздрав уже на протяжении двух недель отмечает общий спад заболеваемости.

"Мы рассчитываем на снижение заболеваемости пневмонией. На протяжении двух дней заметили меньшее количество поступлений. Но очень осторожны в прогнозах, потому что в структуре возбудителей сегодня есть новая инфекция - коронавирус. Как он себя поведет, предсказать трудно. Но все те данные, которые мы имеем, дают надежду на то, что ситуация постепенно будет улучшаться", - отметила представитель Минздрава.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.