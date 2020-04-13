Видеофакт: Очередь из «скорых» возле минской больницы

Видеофакт: Очередь из «скорых» возле минской больницы4
- 13.04.2020, 22:15
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Минчане уже успели привыкнуть к таким очередям.
Минчане уже привыкли к очередям из «скорых» возле учреждений здравоохранения. Это видео было снято возле 5-й городской клинической больницы на улице Филатова, сообщает телеграмм-канал «Баста».
- Одновременно было около 20 автомобилей «скорой помощи», - пишет читатель.
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