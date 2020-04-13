Видеофакт: Очередь из «скорых» возле минской больницы 4 13.04.2020, 22:15

10,047

иллюстрационное Фото: sb.by

Минчане уже успели привыкнуть к таким очередям.

Минчане уже привыкли к очередям из «скорых» возле учреждений здравоохранения. Это видео было снято возле 5-й городской клинической больницы на улице Филатова, сообщает телеграмм-канал «Баста».

- Одновременно было около 20 автомобилей «скорой помощи», - пишет читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.