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Видеофакт: Очередь из «скорых» возле минской больницы

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  • 13.04.2020, 22:15
  • 10,047
Видеофакт: Очередь из «скорых» возле минской больницы
иллюстрационное Фото: sb.by

Минчане уже успели привыкнуть к таким очередям.

Минчане уже привыкли к очередям из «скорых» возле учреждений здравоохранения. Это видео было снято возле 5-й городской клинической больницы на улице Филатова, сообщает телеграмм-канал «Баста».

- Одновременно было около 20 автомобилей «скорой помощи», - пишет читатель.

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