Генерал Мечислав Гриб: Людей загоняют на парад, чтобы все заразились 2 14.04.2020, 7:34

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Лукашенко совершает очередное преступление.

Делегация Всемирной организации здравоохранения закончила визит в Беларусь. Представители ВОЗ заявили, что власти страны должны готовиться к худшему сценарию. Однако официальный Минск не спешит вводить карантинные меры. Наоборот, проходят масштабные тренировки перед военным парадом, который должен состояться 9 мая.

Сайт Charter97.org поговорил с бывшим председателем Верховного Совета Беларуси, генерал-лейтенантом МВД Мечиславом Грибом о том, как он оценивает ситуацию:

- Заключения таких известных специалистов, как представители ВОЗ, однозначно правдивы и оспаривать их никто не будет.

Считаю ситуацию в Беларуси сложной, и никто не должен заниматься бравадой и заявлениями, что «нам ничего не страшно» — это все не к месту. Пандемия в Беларуси развивается по такому же сценарию, как и в других странах.

Нужно больше внимания уделять карантину. Я категорически против шуточного отношения к этим событиям. Если власть позволяет себе легко относиться к проблеме и так себя вести, то, хотели бы мы этого или нет, население может за ними повторять. Так что у меня на сегодняшний день очень пессимистический подход к тому, что происходит в Беларуси.

- Как бы вы прокомментировали подготовку к параду во время пандемии коронавируса?

- Ни одному руководителю ни в одной стране мира не дано право подвергать риску жизни военных. Не знаю, каким словом назвать человека, который заставляет солдат принимать участие в мероприятиях, которые вообще сейчас не нужны.

Сегодня же военные не защищают независимость, а просто идут на парад. Потом туда еще людей загоняют, чтобы все заразились. Это злоупотребление своим служебным положением, которое просто ничем не предусмотрено.

Нельзя заставлять людей рисковать своими жизнями там, где это не нужно. Тем более, если это не вызвано необходимостью спасения страны и жизни других людей. Это полная глупость.

- Как бы вы поступили в этой ситуации, если бы она произошла во время вашей работы в Верховном Совете?

- Я всегда придерживался законодательства и законов, которые у нас были и которые существуют в мировом пространстве. Я никогда бы не пошел на то, что сейчас делает нынешняя власть. Зачем мне это? Не хотел бы рисковать жизнью других людей. Для чего? Ведь ничего не изменится, если парада не будет.

Лукашенко просто понадобилось потешить свое эго, а тысячи людей могут умереть.

Играть в игры с коронавирусом — очень опасно, ведь люди рискуют не только своими жизнями, но и жизнями своих родных и близких.

- Почему Лукашенко не хочет вводить карантин?

- Если ввести карантин и провести ряд мероприятий, которые, возможно, ухудшат ситуацию в экономике, но зато спасут людей, он может упустить власть из своих рук. Это его подход, главное — власть и пусть люди умирают.

Сейчас Лукашенко часто говорит, что система, которую он 26 лет строил, может просто развалиться.

Но если ситуация станет еще хуже, власти будут вынуждены пойти на введение карантинных мероприятий. Если они этого не сделают — это решение может быть последним. Хотя их уже ничего не спасет.

Когда Лукашенко потеряет власть, она не будет долго валяться, ее подберут другие. Может, демократы, может, автократы. Сегодня тяжело сказать, как будут развиваться события, но шансы у демократов есть. Они могут взять власть в свои руки и начать строить страну по-другому.