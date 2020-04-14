Врач: Коронавирус превращает легкие в «булыжную мостовую» 14.04.2020, 7:51

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ФОТО: Reuters

Белые участки круглой формы появляются в легких сразу с двух сторон.

По словам главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России по ЦФО, директора Центра диагностики и телемедицины Сергея Морозова, по данным на 11 апреля, в московских поликлиниках КТ органов грудной клетки была проведена 630 пациентам и только у 10% были выявлены вирусные пневмонии.

Специалист в интервью «МК» сообщил, что «изменения в легких при заражении COVID-19 напоминают матовые стекла или изменения по типу булыжной мостовой». Он добавил, что больному коронавирусом не рекомендуется лежать на спине, больше — на животе, чтобы воздух лучше поступал в легкие.

«Изменения в легких при заражении COVID-19 напоминают матовые стекла или изменения по типу булыжной мостовой. Как правило, эти белые участки круглой формы (такими мы видим их на экране компьютера) появляются сразу с двух сторон. На ранней стадии их диаметр едва достигает 3 см в задних нижних отделах легких. Поэтому, кстати, больному не рекомендуется лежать на спине, больше – на животе. В этом положении воздух лучше поступает в легкие.

В этот период мы еще не видим жесткого уплотнения, характерного для классической пневмонии. Оно формируется к 8-9 дню заболевания. К этому периоду «матовые стекла» могут заполнять собой чуть ли не все легкие. На этой фазе в борьбу с вирусом вступают уже собственные клетки организма, клетки иммунной защиты – лейкоциты, и вирусную пневмонию, вызванную COVID-19, становится уже трудно отличить от бактериальной.

К 9 дню у пациента может снижаться функция дыхания», — рассказал медик.