«Я заразилась COVID-19 в больнице, здесь заболевает уйма людей!» 14.04.2020, 8:10

ФОТО: NN.BY

Крик души белоруски, которую госпитализировали как контакт второго уровня.

«Я заразилась Covid-19 в больнице. Здесь заболевает уйма людей!» - рассказала телеграмм-каналу «Баста» девушка, которую госпитализировали как контакт второго уровня и положили в палату с людьми, у которых заражение уже было подтверждено. Она попросила не указывать ее имени.

- Сейчас я нахожусь в городской клинической больнице №10, - говорит она. - Поступила сюда с кашлем, насморком и температурой 37.1. Она больше ни разу так и не повысится. Хоть перед зачислением в больницу рентген и кровь оказались хорошими, предложили все же лечь, потому что «контакт».

Со мной в палате были еще четыре женщины. Две из них, являвшиеся друг другу мамой с дочкой, сказали, что ухаживали за мужчиной, который подхватил коронавирус в больнице скорой медицинской помощи. Они на посту сказали, что скорее всего они заражены, но их проигнорировали. Мол, нет мазка, нет доказательств.

Через два дня этих женщин в срочном порядке забрали, нам так ничего не разъяснили, мы просто остались гадать что будет дальше. Через пару часов забрали еще двух женщин из моей палаты. Так и получилось, что за двое суток я могла получить порцию вируса от четырех зараженных человек.

До того, как меня перевели в другое отделение, мне пришлось ночь спать одной. Палату даже не обработали. После перевели в другую палату. Не успели заселиться, как двоим женщинам, которые там были, позвонили из санстанции и сообщили, что у них положительные тесты, подтвержден коронавирус.

После этого, на протяжении пяти дней я лежала в палате с девушками, у которых были отрицательные тесты. И только после этого я узнала, что второй тест подтвердил наличие коронавируса и у меня. Сейчас снова перешла в крыло, в котором находятся такие же, как я, те у кого мазок дал положительный результат.

Я заразилась в больнице! К сожалению, здесь нет четкой системы заселения людей, у которых неизвестен результат тестов. Заболевает уйма людей уже в больнице. Тут это вышло из-под контроля, поэтому даже "чистые" зоны через неделю-другую станут «ковидными».

Насчет количества врачей, которые заразились или заразятся вирусом, даже говорить страшно.

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