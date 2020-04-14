Берни Сандерс поддержал кандидатуру Джо Байдена 14.04.2020, 8:31

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Фото: Reuters

Этот шаг может сплотить Демократическую партию в преддверии президентских выборов в США.

Сенатор-демократ Берни Сандерс в понедельник официально поддержал кандидатуру своего соперника в борьбе с за президентскую номинацию, бывшего вице-президента Джо Байдена. Этот шаг может сплотить Демократическую партию в преддверии выборов, сообщает «Голос Америки».

Сандерс, на прошлой неделе приостановивший свою предвыборную кампанию, выступил вместе с Байденом на мероприятии в онлайн-формате, назвав коронавирус причиной сплотиться.

Это резко контрастирует с кампанией 2016 года, когда Сандерс высказался в поддержку своей соперницы Хиллари Клинтон лишь накануне Национального съезда Демократической партии, по итогам которой она была официально выдвинута в президенты.

Еще до начала пандемии Байден успел сильно опередить Сандерса по числу делегатов, которые поддержат его на съезде, в связи с чем сенатор на прошлой неделе объявил, что не видит пути к получению номинации.

Несмотря на это, оставалось неясным, как скоро Сандерс, особенно популярный у молодых либеральных избирателей, поддержит кандидатуру Байдена, чей электорат состоит в основном из более умеренных избирателей старшего возраста.

«Ваша поддержка очень много значит», – сказал Байден Сандерсу в ходе их совместного выступления, которое транслировалось на сайте предвыборного штаба Байдена. Он назвал Сандерса «самым влиятельным голосом в борьбе за честную и более справедливую Америку».

Еще до заявления Сандерса предвыборный штаб Байдена начал апеллировать к прогрессивным группам в попытке сгладить давнюю напряженность между прогрессивным и умеренным лагерями внутри партии.

Трамп своими комментариями в соцсетях пытается настроить сторонников Сандерса против Байдена, заявляя, что сенатора вытеснил демократический истеблишмент.

На фоне мер социального дистанцирования предвыборная кампания Байдена почти полностью перешла в онлайн-формат.

Поддержка Сандерса даст ему необходимый прилив энергии и внимания в момент, когда кампания оказалась задвинута на второй план из-за пандемии.