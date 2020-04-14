Названы места с самым высоким риском заразиться коронавирусом 18 14.04.2020, 8:42

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Фото: Gustavo Graf/Reuters

В рейтинг вошли пять мест, в которых надо проявлять особую осторожность.

Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал российский врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, на пятом месте значится выход на улицу для выноса мусора. Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться оставаться жизнеспособными на пыли.

На четвертом месте расположился выгул собак. Выводя питомца, человек чаще касается руками перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может принести вирус домой на лапах.

Третье место — автозаправка. Зайцев пояснил, что топливораздаточный пистолет колонки, за который ежедневно берутся десятки людей, является настоящим рассадником заразы.

На втором месте оказались магазины. Чтобы обезопасить себя от заражения, врач рекомендовал ходить в них в масках, обрабатывать ручки тележек антисептиком, отдавать предпочтение расфасованным продуктам, и как можно меньше касаться любых предметов, особенно фасовочных пакетов.

Первое место рейтинга эксперт отдал аптекам. По его словам, основная опасность заключается в том, что туда «по определению ходят не особенно здоровые люди».

Ранее китайские ученые назвали дистанцию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от больного. Она составляет 4 метра. Ученые изучали аэрозольную передачу вируса, когда частицы капель остаются в воздухе в течение нескольких часов. Также было установлено, что большая часть аэрозольных частиц коронавируса оседала на полах больничных отделений. Высокие уровни их концентрации были обнаружены на поверхностях кроватей, дверных ручек и мусорных баков, а также на подошвах обуви медицинского персонала.