«На «Титанике» тоже никто не умер от айсберга» 23 Дмитрий Растаев, «Солидарность»

14.04.2020, 8:59

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ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

Вам это все ничего не напоминает?

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной Атлантике затонул трансатлантический лайнер «Титаник». Дата не круглая, но с учетом происходящего в мире на редкость знаковая.

Историю «Титаника» в связи с эпидемией коронавируса не поминал только ленивый: некоторые страны мира и впрямь напоминают сегодня гиганта, терпящего бедствие. Но, пожалуй, лишь в Беларуси аналогия выглядит наиболее полно и выпукло.

Что происходило на «Титанике» перед крушением? С самого утра экипажи лайнеров, курсирующих неподалеку, неоднократно передавали сводки о надвигающихся айсбергах, но команда «Титаника» игнорировала их предупреждения. Последнее сообщение поступило на корабль за 40 минут до столкновения, но радист прервал связь, даже не дослушав сводку до конца.

Более того, в этот день капитан корабля Эдвард Смит приказал раскочегарить все котлы на судне и разогнал «Титаник» на максимальную скорость. Капитану хотелось блеснуть перед миром и поставить рекорд, прибыв в Нью-Йорк много раньше, чем полагалось по расписанию. В условиях ледовой опасности это был крайне рискованный шаг, но Смит был капитаном уже 26 лет, и самонадеянность в нем взяла верх над рассудком.

Любопытно, что на судах под командованием Смита и раньше случались досадные инциденты – несколько кораблей он посадил на мель, на нескольких при нем случился пожар. За год до трагедии «Титаника» трансатлантический лайнер «Олимпик», управляемый Смитом, столкнулся с британским военным крейсером «Хоук». Но, несмотря на столь щедрый послужной список, Смиту все же доверили управление «Титаником». Вот уж действительно, злой рок!

После столкновения с айсбергом эвакуация на «Титанике» была организована из рук вон плохо. Команда оказалась не готова к такой ситуации. Многие члены экипажа долгое время вообще оставались в неведении, что судно тонет. Так, рулевой на кормовом мостике узнал об этом лишь после того, как увидел, что мимо него проплывают шлюпки.

Вам это все ничего не напоминает?

На старте COVID-19 судьба была благосклонна к Беларуси, дав ей фору почти в два месяца. Европу уже вовсю пожирал коронавирус, а на просторах Синеокой еще не было зафиксировано ни одного случая заражения. Тем не менее, ВОЗ уже тогда предупреждала, что рано или поздно вирус доберется и до других стран, и им нужно заранее принять должные меры.

У команды белорусского «Титаника» было целых два месяца, чтобы достойно подготовиться к рандеву с корона-айсбергом. Но, несмотря на рекомендации ВОЗ, в городах проходили массовые мероприятия, а о карантине, хотя бы точечном, и речи не шло.

Более того, капитан нашего судна, как и Эдвард Смит простоявший на мостике 26 лет, раскочегарил котлы на полную. Своими бравадами – «я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь» – и экзотическими советами по оздоровлению организма он фактически дезориентировал людей в условиях надвигающейся опасности.

Уж на что Смит был самонадеян, но он хотя бы не считал айсберг «психозом» и не призывал спасаться от крушения баней и водкой.

С момента удара коронавирусной стихии прошло больше месяца. ВОЗ предупреждает, что до конца пандемии еще далеко, поэтому Беларуси надо готовиться к худшим сценариям и предпринимать в связи с этим более действенные меры.

Внимает ли этим предупреждениям наш кэп? Да что-то не похоже. Несмотря ни на что, продолжается чемпионат по футболу, вовсю идет подготовка к параду 9 мая, а пропаганда ничтоже сумняшеся призывает «доказать, что Беларусь – не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской».

Сам же кэп в очередной раз превзошел самого себя, пообещав, что «никто от коронавируса в нашей стране не умрет» – только «от букета хронических болезней». Ну, так ведь и на «Титанике» никто не умер от айсберга – все либо утонули, либо замерзли в ледяной воде. Логика та же. После таких обещаний на душе не только не становится спокойней – наоборот, с еще большей тревогой понимаешь, насколько скверным может оказаться сценарий, предсказанный ВОЗ.

Сколько в коронавирусе было «психоза», а сколько реальной опасности, мир разберется, когда справится с пандемией. Но пока высока вероятность того, что коронавирус не «психоз», а действительно глобальная угроза человечеству, эту вероятность надо учитывать и делать все, чтобы от столкновения с ней пострадало как можно меньше людей.

Адекватные политики во всем мире так и поступают. И лишь те, кто в очередной раз пытается доказать миру собственную «уникальность», ведут свои корабли прямиком на айсберг. А их пассажирам остается лишь молиться, чтобы места в спасательных шлюпках хватило всем.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»