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Коронавирусом в мире заболело почти два миллиона человек

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  • 14.04.2020, 9:11
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Коронавирусом в мире заболело почти два миллиона человек
Фото: Getty Images

Опубликованы новые данные об эпидемии в разных странах.

На данный момент в мире коронавирусом заразился 1 925 541человек. Умерло с начала пандемии 119 718.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразился 71 591 человек. Больше всего заразилось в США — 26 641 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 423 человека.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 535 человек. Затем идут Великобритания (717), Франция (574), Италия (566), Испания (547). Коронавирусом в мире заболело почти два миллиона человек.


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