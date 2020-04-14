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В Бельгии от коронавируса умерло 3903 человека

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  • 14.04.2020, 9:37
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В Бельгии от коронавируса умерло 3903 человека
Фото: REUTERS / Yves Herman

Заразилось с начала эпидемии более 30 тысяч.

В Бельгии за сутки от коронавируса умерло 303 человека. Всего в стране с начала эпидемии COVID-19 заразились 30 589 человек. Из них за последние сутки - 942. Общее количество жертв с начала эпидемии - 3 903 человека. Смертность от коронавируса в Бельгии составляет 12,8%.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

Население Бельгии - 11 миллионов человек, что сопоставимо с численностью населения в Беларуси. Одна из наиболее развитых стран ЕС, Бельгия обладает намного более совершенной системой здравоохранения, чем Беларусь, в стране введен карантин.

В Беларуси ситуация с эпидемией коронавируса намного хуже, чем в Бельгии. В нашей стране до сих пор не введен карантин, проводятся массовые спортивные мероприятия репетиции парада к 9 мая. Независимые эксперты считают, что данные белорусского Минздрава о количестве заболевших и умерших значительно приуменьшены.


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