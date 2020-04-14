В Бельгии от коронавируса умерло 3903 человека

В Бельгии от коронавируса умерло 3903 человека3
- 14.04.2020, 9:37
- 1,732
Заразилось с начала эпидемии более 30 тысяч.
В Бельгии за сутки от коронавируса умерло 303 человека. Всего в стране с начала эпидемии COVID-19 заразились 30 589 человек. Из них за последние сутки - 942. Общее количество жертв с начала эпидемии - 3 903 человека. Смертность от коронавируса в Бельгии составляет 12,8%.
Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.
Население Бельгии - 11 миллионов человек, что сопоставимо с численностью населения в Беларуси. Одна из наиболее развитых стран ЕС, Бельгия обладает намного более совершенной системой здравоохранения, чем Беларусь, в стране введен карантин.
В Беларуси ситуация с эпидемией коронавируса намного хуже, чем в Бельгии. В нашей стране до сих пор не введен карантин, проводятся массовые спортивные мероприятия репетиции парада к 9 мая. Независимые эксперты считают, что данные белорусского Минздрава о количестве заболевших и умерших значительно приуменьшены.