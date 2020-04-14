В Беларуси появились новые очаги COVID-19: подробная информация

В Беларуси появились новые очаги COVID-19: подробная информация21
- 14.04.2020, 9:57
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Масштабы эпидемии впечатляют.
О новых очагах заражения коронавирусом в регионах Беларуси сообщил телеграмм-канал «Баста». Сведения получены от читателей канала.
Брестская область, Коссово
«Как минимум, один случай заражения в Коссово, мужчина вернулся из санатория. На карандаш взяли около 70 человек, с которыми он виделся после возвращения», - пишет читатель канала.
Брестская область, Белоозерск
«В инфекционном отделении городской больницы лежит пять человек - студенты из Витебска и из Минска, а также один мужчина после заграничной командировки. Еще 27 человек с пневмонией в другом отделении», - пишет читатель канала из Белоозерска.
«У нас в городе уже практически неделю назад был заражен сотрудник Березовской ГРЭС с диагнозом коронавирус. Сейчас лежит в областной больнице в Бресте», - сообщает подписчик «Басты».
Брестская область, Дрогичинский район
«Батюшку церкви в агрогородке Брашевичи Дрогичинского района госпитализировали с подозрением на коронавирус в Бездежскую участковую больницу. Контакт первого уровня, хоронил женщину, в семье которой был подтвержденный случай коронавируса», - пишет жительница агрогородка.
Витебская область, Орша
«В Управлении магистральных газопроводов в Орше госпитализировали одного работника с двусторонней пневманией. У его сына поднялась температура. Он тоже работает в УМГ. Обоим сделали тест на корону, ждем результат», - пишет читатель канала из Орши.
Минская область, Узденский район
«В санатории «Подъельники» в Узденском районе было обнаружено четыре случая коронавирусной инфекции. Среди зараженных – и сотрудники, и отдыхающие. Санаторий закрыт на карантин», - пишет сотрудник санатория.
Гродно
«В Гродно у учителя школы, расположенной в микрорайоне Ольшанка, подтвердили коронавирус. Забрали также учителей физкультуры. Школу отправили на карантин, обрабатывали. Из соседних домов также забирали людей», - сообщает подписчик канала из Гродно.
«Госпитализировали двоих пенсионеров с коронавирусом. Их привезли из реабилитационного центра из-под Минска. При этом, один из них несколько дней лежал в 1-й городской клинической больнице в обычной палате, не могли поставить диагноз. Сейчас в реанимации», - пишет еще один читатель «Басты» из Гродно.
Гомельская область, Мозырь
«Есть новые случаи заражения. Была в воскресенье в приемном покое городской больницы. Только при мне привели двух пневмонийных больных. В коридоре был еще один парень с пневмонией, после которого проводилась дезинфекция кабинета рентгена. Всех просили подождать 20 минут, чтобы проветрилось помещение. После меня мужчина тоже оказался с пневмонией», - сообщает подписчица канала из Мозыря.
Минская область, Нарочь
«Нарочь, улица Ленинская, 3. В доме проходит обработка и дезинфекция после того, как одного из жителей забрали с подозрением на коронавирус. Люди в спецодежде обрабатывают все – с первого по пятый этаж», - сообщает читатель «Басты».
Могилев
«Есть случай коронавируса на Могилевском домостроительном комбинате, но руковдство молчит, даже дезинфекцию не провели. Сам узнал, когда пришел на ночную смену», - сообщает сотрудник предприятия.
Могилевская область, Осиповичи
«Звонила воспитателю в детский сад №9, чтобы узнать обстановку. Она рекомендовала не приводить ребенка в сад, так как там есть «контакты». Какого уровня - не уточняла. Сказала, что отдел образования запретил доносить эту информацию до родителей», - сообщает подписчица канала из Осиповичей.
Могилевская область, Горки
«Госпитализированы двое студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Учатся на разных факультетах», - пишет житель города.
«У кассира в магазине «Евроопт» обнаружили коронавирус», - сообщают работники магазина.
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