В Беларуси появились новые очаги COVID-19: подробная информация 21 14.04.2020, 9:57

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Фото: kp.by

Масштабы эпидемии впечатляют.

О новых очагах заражения коронавирусом в регионах Беларуси сообщил телеграмм-канал «Баста». Сведения получены от читателей канала.

Брестская область, Коссово

«Как минимум, один случай заражения в Коссово, мужчина вернулся из санатория. На карандаш взяли около 70 человек, с которыми он виделся после возвращения», - пишет читатель канала.

Брестская область, Белоозерск

«В инфекционном отделении городской больницы лежит пять человек - студенты из Витебска и из Минска, а также один мужчина после заграничной командировки. Еще 27 человек с пневмонией в другом отделении», - пишет читатель канала из Белоозерска.

«У нас в городе уже практически неделю назад был заражен сотрудник Березовской ГРЭС с диагнозом коронавирус. Сейчас лежит в областной больнице в Бресте», - сообщает подписчик «Басты».

Брестская область, Дрогичинский район

«Батюшку церкви в агрогородке Брашевичи Дрогичинского района госпитализировали с подозрением на коронавирус в Бездежскую участковую больницу. Контакт первого уровня, хоронил женщину, в семье которой был подтвержденный случай коронавируса», - пишет жительница агрогородка.

Витебская область, Орша

«В Управлении магистральных газопроводов в Орше госпитализировали одного работника с двусторонней пневманией. У его сына поднялась температура. Он тоже работает в УМГ. Обоим сделали тест на корону, ждем результат», - пишет читатель канала из Орши.

Минская область, Узденский район

«В санатории «Подъельники» в Узденском районе было обнаружено четыре случая коронавирусной инфекции. Среди зараженных – и сотрудники, и отдыхающие. Санаторий закрыт на карантин», - пишет сотрудник санатория.

Гродно

«В Гродно у учителя школы, расположенной в микрорайоне Ольшанка, подтвердили коронавирус. Забрали также учителей физкультуры. Школу отправили на карантин, обрабатывали. Из соседних домов также забирали людей», - сообщает подписчик канала из Гродно.

«Госпитализировали двоих пенсионеров с коронавирусом. Их привезли из реабилитационного центра из-под Минска. При этом, один из них несколько дней лежал в 1-й городской клинической больнице в обычной палате, не могли поставить диагноз. Сейчас в реанимации», - пишет еще один читатель «Басты» из Гродно.

Гомельская область, Мозырь

«Есть новые случаи заражения. Была в воскресенье в приемном покое городской больницы. Только при мне привели двух пневмонийных больных. В коридоре был еще один парень с пневмонией, после которого проводилась дезинфекция кабинета рентгена. Всех просили подождать 20 минут, чтобы проветрилось помещение. После меня мужчина тоже оказался с пневмонией», - сообщает подписчица канала из Мозыря.

Минская область, Нарочь

«Нарочь, улица Ленинская, 3. В доме проходит обработка и дезинфекция после того, как одного из жителей забрали с подозрением на коронавирус. Люди в спецодежде обрабатывают все – с первого по пятый этаж», - сообщает читатель «Басты».

Могилев

«Есть случай коронавируса на Могилевском домостроительном комбинате, но руковдство молчит, даже дезинфекцию не провели. Сам узнал, когда пришел на ночную смену», - сообщает сотрудник предприятия.

Могилевская область, Осиповичи

«Звонила воспитателю в детский сад №9, чтобы узнать обстановку. Она рекомендовала не приводить ребенка в сад, так как там есть «контакты». Какого уровня - не уточняла. Сказала, что отдел образования запретил доносить эту информацию до родителей», - сообщает подписчица канала из Осиповичей.

Могилевская область, Горки

«Госпитализированы двое студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Учатся на разных факультетах», - пишет житель города.

«У кассира в магазине «Евроопт» обнаружили коронавирус», - сообщают работники магазина.

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