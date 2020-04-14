Кудрин спрогнозировал в России банковский кризис через три месяца 4 14.04.2020, 11:16

2,403

Алексей Кудрин

Российская банковская система на всех парах мчится к кризису «плохих долгов».

Уже через три месяцам банкам, возможно, понадобится помощь со стороны государства из-за резкого ухудшения положения бизнеса и потребителей, у которых неизбежно возникнут сложности с оплатой накопленных кредитов, заявил в интервью РБК глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Пока стадия кризиса такова, что нужно думать в первую очередь о людях, - констатировал он. - Но если у нас не перезапустится экономика, если компании сократятся в результате, через 2 месяца все плохие долги этих компаний, не способных дальше продолжать эту работу, перекинутся на банки».

Кризис, по словам Кудрина, будет не таким масштабным, как 2008-09 гг. Тогда на поддержку банков ЦБ выделил 3,4 триллиона рублей беззалоговых кредитов, а еще триллион рублей правительство влило из бюджета в капитал Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка и ВЭБа.

Тем не менее, «плохих долгов, скорее всего, не избежать», предупреждает Кудрин. Пока в системе идет накопление рисков, отмечает он: реструктурирузация кредитов малому бизнесу и отсрочки платежей «пока что происходят за счет банков», но это «создает уменьшение прибыли, а в конечном счете и капитала банков».

Но запас прочности в системе не безграничен и может быть исчерпан летом, или осенью. «Через три месяца примерно это уже будет чувствительно для банковской сферы, через шесть - в полной мере», - прогнозирует Кудрин.

Банкам, по его словам, могут потребоваться прямые вливания в капитал. Помимо просрочки по кредитам балансы «рвет» упавшая стоимость активов на российском рынке. «Очевидно, что это и залоги в банковской системе, и капитал этих банков, они сильно станут нарушать пропорции возможных активных и пассивных операций», - предупреждает Кудрин.

На прошлой неделе, напомним, все международные рейтинговые агенства из большой «тройки» - Moody's, S&P и Fitch - снизили прогноз по российской банковской системе до «негативного».

По оценке Moodys, на фоне рецессии доля проблемных кредитов на банковских балансах удвоится - с 10% до 20%. В денежном выражении объем долгов в зоне дефолта, с просрочкой или требующих реструктуризации с 6,7 трлн рублей может вырасти до 13,45 трлн - суммы, равной 13% российского ВВП и всем годовым бюджетам субъектов РФ вместе взятым.

Кроме того, банкам, возможно, придется столкнуться с некоторым «сокращением депозитной базы», писали аналитики агентства. Забирать деньги вкладчиков могут заставить как кризис доходов, так и риски самой банковской системы.