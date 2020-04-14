Дым от пожаров возле Чернобыльской АЭС достиг городов Гомельской области

Дым от пожаров возле Чернобыльской АЭС достиг городов Гомельской области2
- 14.04.2020, 11:30
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Его чувствуют жители Брагина, Мозыря и Наровли.
Еще одна горячая точка – у южных границ Гомельской области, в Украине. Пожар в
Чернобыльской зоне отчуждения продолжается почти десятый день, пожарные пытаются ограничить его распространения, привлекая вертолеты и самолеты. Уничтожено 12 отдаленных сел, пострадавших кладбище. Сейчас стихию от хранилища радиационных отходов «Подлесный», что рядом с ЧАЭС, отделяет несколько километров, пишет телеграмм-канал «Баста».
Дым от пожара уже чувствуется в приграничных белорусских городах Гомельской области. Об этом нам сообщают жители Брагина, Мозыря и Наровли.
Выше – фото и видео пожаров, снятые на севере Киевской области Украины, в районе города Припять, недалеко от закрытой Чернобыльской АЭС.
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