Дым от пожаров возле Чернобыльской АЭС достиг городов Гомельской области 2 14.04.2020, 11:30

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Его чувствуют жители Брагина, Мозыря и Наровли.

Еще одна горячая точка – у южных границ Гомельской области, в Украине. Пожар в

Чернобыльской зоне отчуждения продолжается почти десятый день, пожарные пытаются ограничить его распространения, привлекая вертолеты и самолеты. Уничтожено 12 отдаленных сел, пострадавших кладбище. Сейчас стихию от хранилища радиационных отходов «Подлесный», что рядом с ЧАЭС, отделяет несколько километров, пишет телеграмм-канал «Баста».

Дым от пожара уже чувствуется в приграничных белорусских городах Гомельской области. Об этом нам сообщают жители Брагина, Мозыря и Наровли.

Выше – фото и видео пожаров, снятые на севере Киевской области Украины, в районе города Припять, недалеко от закрытой Чернобыльской АЭС.

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