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ВОЗ: Пик пандемии еще не пройден

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  • 14.04.2020, 17:01
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ВОЗ: Пик пандемии еще не пройден

Вакцина от коронавируса будет создана не раньше чем через 12 месяцев.

На брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, отвечая на вопрос, касающийся нынешней ситуации с коронавирусом в Европе, сказала, что «картина — очень неоднозначная». В Италии и Испании отмечено «небольшое замедление» роста числа новых заболевших. Однако в других государствах «все еще наблюдается рост», в частности в Турции и Великобритании, сообщает ТАСС.

— Мы пока еще точно не наблюдаем пика [пандемии], — констатировала Харрис.

Также она прокомментировала опубликованное организацией сообщение об испытаниях вакцин:

— Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что для появления вакцины потребуется как минимум 12 месяцев, или даже дольше.

И пояснила, что при разработке вакцины требуется как «концептуальное доказательство» ее эффективности, так и доказательство безопасности для пациентов:

— Нужно удостовериться, что вакцина не имеет не только немедленного [негативного] воздействия и побочных эффектов, но и долгосрочного, — пояснила она.

Кроме того, одновременно нужно вести изучение «иммунного профиля», и для исследования безопасности вакцины потребуется несколько этапов.


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