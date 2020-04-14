В вузах Могилевской области фиксируются новые случаи заражения коронавирусом 14.04.2020, 17:25

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Студентов изолируют и направляют на госпитализацию.

Сегодня утром Telegram-канал "Баста!" уже писал о том, что COVID-19 диагностирован у двух студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. Студенты вуза подтвердили эту информацию и сообщили подробности.

"Госпитализированные ожидают результатов теста. Сейчас в ректорате обсуждают переход на дистанционное обучение, руководство против", - пишут студенты вуза.

"Студентам Белорусской государственной сельскохозяйственной академии предложили уйти на самоизоляцию. Методом сбора подписей должен был решиться вопрос о временном закрытии факультетов, если подпишет большинство. При этом, всех подписавшихся, ждали "бонусы": платная отработка всех пропущенных занятий и штраф в случае нарушения режима самоизоляции", - сообщает житель Горок.

Также cообщается о том, что с подозрением на коронавирус госпитализирован, как минимум, один студент Белорусско-российского университета в Могилеве.

"Могилев, улица Ленинская, 81. Общежитие №1 Белорусско-российского университета. Увезли студента с короновирусом. Все общежитие перевели на двухнедельный карантин, выходить можно только в магазин", - сообщает читатель Telegram-канала.

Источники в Белорусско-российском университете сегодня сообщили, что в одну из больниц Могилева вчера были доставлены несколько студентов вуза.

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