В Беларуси, по официальным данным, коронавирусом заразились 10 беременных и 80 детей 4 14.04.2020, 18:05

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иллюстрационное Фото

В стране до сих пор не приняты карантинные меры.

В Беларуси коронавирусом заразились 10 беременных и 80 детей, передает kp.by.

- Дети переносят инфекцию, как правило, легко. Температура не имеет критичных цифр. На первом месте, как правило, тошнота, рвота. Может быть боль в горле или небольшой кашель, - прокомментировала главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь. Она еще раз напомнила меры профилактики для детей: мыть руки с мылом, в общественных местах надевать маску, научить пользоваться антисептиком.

- Гулять с детьми на улице можно и даже нужно. Но выбирайте тихие участки, где много воздуха и мало людей.

Госпитализируют детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тех, кто является контактами 1-го и 2-го уровней с клиническими признаками. Контактных детей могут оставить дома, если родители обеспечат им самоизоляцию и будут выполнять рекомендации врачей.