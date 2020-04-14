закрыть
14 апреля 2020, вторник, 19:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Беларуси, по официальным данным, коронавирусом заразились 10 беременных и 80 детей

4
  • 14.04.2020, 18:05
  • 3,097
В Беларуси, по официальным данным, коронавирусом заразились 10 беременных и 80 детей
иллюстрационное Фото

В стране до сих пор не приняты карантинные меры.

В Беларуси коронавирусом заразились 10 беременных и 80 детей, передает kp.by.

- Дети переносят инфекцию, как правило, легко. Температура не имеет критичных цифр. На первом месте, как правило, тошнота, рвота. Может быть боль в горле или небольшой кашель, - прокомментировала главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь. Она еще раз напомнила меры профилактики для детей: мыть руки с мылом, в общественных местах надевать маску, научить пользоваться антисептиком.

- Гулять с детьми на улице можно и даже нужно. Но выбирайте тихие участки, где много воздуха и мало людей.

Госпитализируют детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тех, кто является контактами 1-го и 2-го уровней с клиническими признаками. Контактных детей могут оставить дома, если родители обеспечат им самоизоляцию и будут выполнять рекомендации врачей.


популярное за неделю

Мнение

Кто остановит безумного диктатора?
Кто остановит безумного диктатора? Алесь Круткин
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет Валерий Карбалевич
Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец