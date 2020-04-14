Подвиг Юрия Кравца Зигмунд Вебер

14.04.2020, 18:43

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Как Лукашенко продолжает скрывать историю.

В 2000 году в Минске был открыт памятник - «Колокол Нагасаки». Монумент является напоминанием о жертвах ядерных катастроф. В основании памятника заложены капсулы с землей из Иерусалима, из японских городов Хиросима, Нагасаки, Фукусима и из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Присутствующая на церемонии профессор Муле из Франции подчеркнула: «Благодаря героическому поступку Юрия Кравца, городок Жабинка не попал в этот страшный список пантеона и Белорусская ССР не понесла численные жертвы от ядерной аварии».

Что же такое произошло возле Жабинки (Брестская область) и почему нужно было благодарить Ю.Кравца?

12 апреля 1985 года на железнодорожной станции Жабинка возник пожар. Загорелся бензовоз. В это время, на станции находились вагоны с отработанным ядерным топливом из АЭС «Грайфсвальд»(ГДР) и пассажирский поезд «Москва-Берлин». Среди пассажиров были граждане Польши, Франции и ГДР. А ядерные материалы охраняли советские солдаты.

Опасаясь, что огонь перекинется на радиоактивные контейнеры, солдат Ю.Кравец сел за руль горящего бензовоза и отъехал на безопасное расстояние. Но, бензовоз все-таки потом взорвался.

Пассажиры начали паниковать. Кравец вернулся к вагонам и начал помогать людям. Он взял на руки маленькую девочку Барбару и передал родителям. Отец девочки увидел, что дочь испачкана кровью. Он подумал, что Барбара ранена, но это была кровь солдата. Спустя много лет, Барбара Мачула нашла Кравца и назвала его «вторым отцом».

Так-как среди пассажиров было 12 французов, то Посол Франции вручил герою Почетную награду. Этим фактом и решили воспользоваться в 1995 году французские адвокаты, которые подали судебный иск к правительству Беларуси о возмещении морального ущерба. Денег участники аварии не получили. Так-как, происшествие произошло до образования Республики Беларусь. Но главная причина была в финансовом кризисе. Тогда, 1 французский франк равнялся 2400 белорусским рублям. Была еще одна нелицеприятная причина — это сотрудники МВД занимались хищением нефтепродуктов из проходящих поездов. Тогда и возник первый конфликт между президентом и министром Ю.Захаренко (пропал 7 мая 1999 года).

В то-же время, в Беларуси была опубликована книга С.Рильке «Специальный поезд из Грайфсвальда». Но, широкой публике книга не известна. Весь тираж книги был сожжен цензорами(сотрудниками КГБ) в печах Минского тракторного завода, а директор издательства арестован.

Так неужели, благодарность - это продукт с ограниченным сроком употребления? Оказалось, что нет. В 2002 году, ряд общественных экологических организаций обратились к Лукашенко с просьбой о присвоении Ю.Кравцу звания Героя Беларуси. Но помня, о большом денежном долге перед французами, в администрации правителя отказали в рассмотрении документов. Правительственные журналисты также получили команду провести контрпропагандистские действия по замалчиванию факта аварии. В результате, газета «Беларусь сегодня» объявила, что Кравец потерял память, а авария произошла в Польше.

Ну, а если в Польше, то ближайший город к границе это Тересполь. Следовательно, он мог удостоится названия «Тересбыль», как и «Жарнобыль» (это заброшенная атомная электростанция в городе Жарновец).

Кроме того, белорусская милиция изъяла у украинской телевизионной съемочной группы «7 канала» видеокассеты с документальными материалами об аварии.

Но, в Беларуси нашелся честный журналист Павел Шеремет (погиб 20 июля 2016 года в Киеве, в результате взрыва автомобиля), который написал в газете «Белорусский партизан», что «...теперь уж точно, чтобы не поднимать «волну народного возмущения», факт аварии на станции Жабинка власти будут скрывать очень тщательно. Узнав о чуть было не произошедшей трагедии, белорусы вряд ли поддержат Лукашенко в его стремлении построить на территории республики собственную АЭС...».

Прошло много лет. Распался Советский Союз. Закрыли в Грайфсвальде атомную станцию «Норд». Заканчивают строительство АЭС в Островце, в 50 км от Вильнюса. Но Лукашенко и сотрудники его силовых структур продолжают скрывать историю. Они, и сейчас придерживаются заветов И.Сталина, что «Правду охраняют батальоны лжи».

Статья была опубликована в канадской газете Goniec. Автор - Зигмунд Вебер, сторонник движения «Антиатом» (Германия), перевел cпециально для Сharter97.org - Андрей Томашевич