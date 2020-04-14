Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса 14.04.2020, 18:47

Это следует из данных опроса.

Около половины москвичей в связи с введенными указом президента РФ Владимира Путина нерабочими днями либо временно прекратили работу, либо потеряли ее совсем, следует из данных опроса, проведенного холдингом «Ромир», передает РБК.

О потере работы заявили 12% участников опроса, 32% сказали, что прекратили работать только временно, еще 30% перешли на неполный рабочий день, свидетельствуют данные исследования.

При этом 39% (каждый участник мог дать более одного ответа на вопрос о том, как сказалась на нем пандемия COVID-19) пожаловались, что потеряли серьезную часть своего дохода.

«Очевидно, что помимо медицинских угроз пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу, в обществе растут тревожность и неуверенность в завтрашнем дне», — прокомментировал данные опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.

По его словам, с социальными последствиями пандемии предстоит разбираться «серьезно и долго».

Накануне, 13 апреля, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК заявил, что в связи с практически полным исчезновением спроса на услуги различных компаний число безработных в России из-за кризиса может увеличиться в несколько раз.

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — рассказал глава Счетной палаты.

Москвичам, которых признают безработными во время действия ограничительных мер и в течение 30 дней после их отмены, может быть назначена компенсационная выплата в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.