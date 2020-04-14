В Гродно ночной клуб переделали в цех по пошиву масок 10 14.04.2020, 20:02

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Фотофакт.

В телеграм-канале «Minski» появилась фотография: в закрытом для посетителей гродненском молодежном центре «Галактика» работает цех, в зале ресторана на втором этаже работницы в защитной одежде делают маски.

В развлекательном центре «Галактика», где пока ночной клуб не работает по основному профилю в связи с эпидемиологической ситуацией, tut.by рассказали, что ресторанный зал сдан в аренду. Правда, не уточнили, кому именно, но отметили, что арендатор может делать там то, что посчитает нужным.

Как стало известно местному порталу hrodna.life, помещение арендует фирма «МедЛен», и сейчас около 200 их сотрудников заняты на производстве масок. Всю продукцию предприятие отгружает в РУП «Фармация» и УП «Медтехника». Другие заказчики напрямую купить маски в «МедЛен» не могут.

Фото с сайта: tut.by

Фирма «МедЛен» — резидент СЭЗ «Гродноинвест». Предприятие занимается выпуском натуральных и экологически чистых санитарно-гигиенических изделий изо льна и хлопка и других медицинских изделий.