Польша призвала освободить узников, осужденных за исповедание своей веры 1 14.04.2020, 21:01

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Польша вместе с Альянсом за свободу вероисповедания обратилась к правительствам всего мира.

Об этом сообщает «Радио Польша».

Польша вместе с Альянсом за свободу вероисповедания (Alliance to Advance International Religious Freedom) призывает правительства всего мира освободить узников совести, осужденных за исповедание своей веры, — сообщает МИД Польши.

«Мы должны прилагать усилия для обеспечения защиты и уважения прав религиозных меньшинств также в эпоху глобальной пандемии COVID-19», — отметили в МИД Польши.

Альянс за свободу вероисповедания — это инициатива, в которой участвуют 27 стран со всего мира, в том числе Польша, США, Албания, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Чехия, Гамбия, Грузия, Греция, Венгрия, Израиль, Косово, Нидерланды, Сенегал, Украина и Великобритания.

Международная конференция по свободе религии или убеждений запланирована на середину июля в Варшаве. США организовали две такие конференции.