Работников минского аэропорта отправили на простой до конца апреля 14.04.2020, 21:37

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Платят две трети оклада, премии урезали.

Из-за пандемии коронавируса авиасообщение в мире оказалось практически полностью парализовано. Из-за этого в тяжелой ситуации оказались сотрудники авиакомпаний и аэропортов. Как рассказали tut.by работники Национального аэропорта Минск, многие его подразделения ушли на простой, во время которого работники получают две трети оклада. «С учетом премий, которые тоже урезали, от моей прежней зарплаты останется меньше половины», — говорит агент по обслуживанию пассажиров Екатерина. В аэропорту объясняют, что из-за резкого спада пассажиропотока и количества рейсов предприятию пришлось временно перейти «на режим работы с минимально необходимым количеством работников», а простой продлится до конца апреля.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Смену разделили на две половины и каждую отправили на простой минимум на полмесяца»

Екатерина (имя изменено. — Прим. ред.) работает в Национальном аэропорту Минск агентом по обслуживанию пассажиров. Она рассказывает, что трудности начались еще в марте.

— Сначала нас всех, а это 4 смены по 30 агентов в каждой, попросили взять несколько дней за свой счет. В принципе, такая просьба была ко всем, чья работа зависит от пассажиропотока, — вспоминает Екатерина. — А в апреле наше предприятие ушло на простой. Мы получили документы о том, что у нас изменяются условия труда и те, кто не согласен, могут уволиться. Нашу смену разделили на две половины и каждую отправили на простой минимум на полмесяца. Меньше взять нельзя, больше — можно, поэтому кто-то ушел и на 20 дней, и на месяц.

Собеседница говорит, что за март с учетом нескольких дней за свой счет зарплата пришла на 100 рублей меньше обычного. Но после ухода на простой она, по подсчетам Екатерины, сократится более чем наполовину.

— На простое нам платят 50% оклада и некоторые надбавки: например, за стаж, за иностранные языки. Но раньше примерно треть зарплаты составляли премии, которые зависят от того, на скольких авиакомпаниях ты работаешь, какая у тебя «личная успеваемость». Сейчас их урезали.

Сама Екатерина считает, что в таком решении руководства «есть логика, потому что пассажиропоток очень маленький».

— Сейчас у нас осталось где-то 10−15 рейсов в сутки на вылет и столько же на прилет. Но дело не только в количестве рейсов, но и в пассажиропотоке, — объясняет собеседница. — От нас летит мало пассажиров, человек 15−20 на каждый рейс. Прилетает больше, человек по 100. Мы единственная транзитная страна на этой территории, еще есть белорусы, которые возвращаются домой. Конечно, сотрудники аэропорта недовольны и жалуются, что нечем платить за квартиру и кредиты, но каких-то массовых уходов я не вижу. Увольняется малое количество человек. Еще зимой у нас, наоборот, была жесткая нехватка кадров, аэропорт искал сотрудников. Тут внезапно случилось все это, и многие решили потерпеть, вдруг к лету ситуация нормализуется.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев

У сотрудников других служб аэропорта, с которыми пообщался tut.by, ситуация похожая. Кирилл (имя изменено. — Прим. ред.), работающий в службе обработки багажа, сейчас находится на простое до 18 апреля.

— Во всех сменах каждый должен выйти на простой на 8 дней. При условии, что работа два через два, получается довольно внушительно, — комментирует Кирилл. — Оплата труда у нас — это оклад плюс багажная премия. Она зависит от количества рейсов, которых сейчас почти нет, так что премии не будет. А оклад — это 500−600 рублей, платить от него будут две трети. Помимо простоя, нам предложили взять отпуск за свой счет до конца месяца. У кого есть варианты подработать, соглашаются. Я тоже ищу выходы, чтобы подработать в эти «окошки». Но пока ничего не нашлось, потому что ситуация везде сложная.

Аэропорт: «В период с 1 по 30 апреля в подразделениях предприятия объявлен простой»

В Национальном аэропорту Минск рассказывают, что начиная с 15 марта авиакомпании начали массово отменять рейсы из-за «нестабильной эпидемиологической обстановки по причине распространения COVID-19». В конечном итоге были отменены 76% рейсов, заявленных в расписании полетов.

— В настоящее время в среднем в день аэропорт обслуживает 15−16 пассажирских рейсов (прилет + вылет) и 3 грузовых рейса. Если сравнивать с апрелем прошлого года, то в среднем в сутки аэропорт обслуживал 120−125 рейсов (прилет + вылет). Всего за I квартал нынешнего года авиапредприятие обслужило 938 701 пассажира (+0,2%) и 5864 авиарейса (-4,5%), — приводят статистику в пресс-службе аэропорта.

В расписании пока остаются некоторые регулярные рейсы. Кроме того, Национальный аэропорт обслуживает чартерные и эвакуационные рейсы для граждан Беларуси и других стран, а также принимает и отправляет грузовые рейсы, в том числе с медицинской гуманитарной помощью.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Тем не менее, констатируют в пресс-службе, резкий спад пассажиропотока и количества рейсов сказался на экономических показателях аэропорта. Поэтому было принято решение «о переводе предприятия на режим работы с минимально необходимым количеством работников в степени, позволяющей обеспечить высокий уровень авиационной безопасности и безопасности полетов, а также бесперебойное обслуживание сложившейся частоты рейсов, пассажиропотока и иной сопутствующей деятельности». Сейчас на предприятии принят и действует временный комплекс мер для стабилизации экономики.

— В период с 1 по 30 апреля в подразделениях предприятия объявлен простой не менее чем на 10 дней в соответствии с графиками сменности. Оплата труда будет производиться согласно статье 71 Трудового кодекса. В период простоя нахождение работников на рабочих местах не требуется, а трудовые отпуска предоставляются строго по ранее утвержденным графикам, — комментируют в пресс-службе аэропорта.

Количество принятых и обработанных грузов выросло почти на треть

Вместе с тем в аэропорту продолжают принимать и обрабатывать авиационные грузы, в том числе транзитные.

— Благодаря предпринимаемым мерам в I квартале текущего года в Национальном аэропорту Минск принято и обработано более 4792 тонн авиационных грузов, что на 32,6% превышает показатели работы за аналогичный период 2019 года, — отмечают в пресс-службе. — В терминале аэропорта активно и системно проводится дезинфекция используемых площадей и помещений, перронной техники. Прибывающим в аэропорт владельцам грузов настоятельно рекомендуется использовать антисептические средства, предоставленные аэропортом, применять медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, а также неукоснительно соблюдать регламенты социального дистанцирования.

Также в рамках своей программы экономических мер Национальный аэропорт Минск предлагает скидку 50% на услуги по обработке прибывающих в Беларусь фармацевтической продукции и медицинского оборудования и прогрессивные скидки на услуги аэропорта до 50% для оптовых партий автомобильных грузов, прибывающих в транспортно-логистический центр аэропорта.