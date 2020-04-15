Сотрудник Минского крематория: Каждый день из-за эпидемии сжигают примерно по 30 человек 36 15.04.2020, 7:47

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Фото: Ирина Ареховская/ Belsat.eu

Умерших от коронавируса прячут в мешках и закрытых гробах.

Единственный на всю Беларусь крематорий располагается в Минске, на Северном кладбище. С начала эпидемии коронавируса туда свозят тела умерших от инфекции со всей Беларуси. Корреспонденты «Белсата» посетили кладбище, чтобы узнать, что происходит.

Сжигать покойников с коронавирусом рекомендовал Минздрав.

«Меньше знаешь – крепче спишь»

Уже на подходе к крематорию видно, как из него выходят люди в медицинских масках. За час таких групп было несколько.

Некоторые из них заходят в православную церковь рядом, спрашивают, как лучше молиться за усопших. Работница церковного магазинчика признает, что среди таких гостей есть и родственники умерших от коронавируса, но при этом призывает их ближайшие 40 дней как можно чаще бывать в храме. По ее словам, здесь «нет коронавируса». Не было, мол, и радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Сбоку стоят продавцы цветов. Но они про коронавирус если что и знают, то только из СМИ. Сами не особо интересуются – «меньше знаешь – крепче спишь», говорит женщина. Но официальным данным продавцы доверяют не слишком.

Заходим на территорию крематория и идем к котельной. Пытаемся расспросить работников о ситуации с коронавирусом, но они или игнорируют вопросы, или отсылают к начальству.

«Как работали в одну смену, так и работаем. А на эти все вопросы есть Тур Сергей Владимирович на Ольшевского 12, заместитель по идеологии», – говорит начальство и идет дальше.

На этом наш разговор с ним закончен.

«А мы тут для чего?» – отвечает на просьбу рассказать о работе женщина в маске и со стопкой документов в руках и заходит в служебное помещение. Но вскоре ее голова высовывается из двери и следит за нашей попыткой пообщаться с другим работником.

Из всех работников крематория ответить на наши вопросы согласился только один. На условиях анонимности.

По его словам, сейчас в крематорий привозят по 4-5 умерших с коронавирусом ежедневно со всей Беларуси. Всего сейчас каждый день из-за эпидемии сжигают примерно по 30 человек, тогда как раньше самое большое было 20, говорит собеседник.

«Раньше, когда только-только пошло, как-то хоронили. Писали, что пневмония. А потом, когда большинство народа начало возмущаться, тогда уже открыто начали говорить, что с коронавирусом» – отметил он.

Умерших от коронавируса прячут в мешках и закрытых гробах. Работники котельной работают в защитных костюмах. Прощания нет – «их сразу завозят и жгут», добавляет собеседник. Но признает, что, несмотря на меры безопасности, все равно беспокоится за себя и за своих родственников.

«Мало что. Никто же не застрахован», – говорит он.

«Сразу кремируем»

О том, как организована работа крематорию во время эпидемии, в телефонном комментарии belsat.eu рассказал заместитель директора по идеологической работе УП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Сергей Тур. По его словам, на предприятии идут плановые захоронения и кремация.

Рассказал он и о мерах безопасности, которые предпринимаются на предприятии.

«У нас и так раньше люди ходили в специальной одежде, потому что они работали с умершими возле кремационных печей. А теперь тем более. У нас маски, халаты, перчатки, бахилы на ногах», – говорит Сергей Тур.

Собеседник также отметил, что если в медицинском учреждении ставят диагноз, что человек болел пневмонией или коронавирусом, то прощание с родственниками не рекомендовано.

«Такого человека сразу привозят к нам и мы его сразу кремируем», – заявил он.