Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллиона человек 1 15.04.2020, 9:05

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Опубликованы новые данные об эпидемии в разных странах.

На данный момент в мире коронавирусом заразился 2 000 231 человек. Больше всего заразилось в США - 613 886 человек.

Умерло с начала пандемии 126 758 жителей Земли.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 74 012 человека. Больше всего заразилось в США — 26 945 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 6 982 человека.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 2 407 человек. Затем идут Великобритания (778), Франция (762), Италия (602), Испания (499).