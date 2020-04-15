Белорусская государственная филармония стала очагом коронавируса 5 15.04.2020, 9:43

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Информация о вспышке инфекции подтвердилась из разных источников.

У нескольких артистов Белорусской государственной филармонии подтвердили коронавирус. Для сотрудников введен карантин на две недели, сообщает телеграм-канал «Баста».

«У одного из артистов хоровой капеллы подтвержден коронавирус. В отделе кадров взяли данные на всех, будут проверять», - сообщил подписчик канала.

«Подтвердили наличие коронавируса у двоих сотрудников. Оба старше 50 лет. Всех остальных отправили в отпуск на две недели с сохранением 80% зарплаты», - пишет один из сотрудников.

Информацию о том, что в заведении есть случаи коронавируса «Басте» подтвердили также и в администрации Белгосфилармонии.

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