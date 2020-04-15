Коронавирус в Беларуси: на карте появились новые горячие точки 3 15.04.2020, 10:36

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иллюстрационное фото minsknews.by

География пандемии расширяется.

Новые случаи коронавируса в регионах Беларуси. Горячие точки – вся Витебская область, Березовский и Каменецкий районы Брестской области и Могилевский район. Из этих мест приходит наибольшее количество сообщений, пишет Telegram-канал "Баста!"

Брестская область, Березовский район

"На прошлой неделе в центральной районной больнице Березы уже было 11 человек с подозрением на коронавирус. Три теста – оказались положительными, но не с первого раза, но все-равно написали "пневмония". Также есть люди в больнице Белоозерска, контакты. Несколько человек увезли в Брест, - пишет читатель из Березы.

"Преподаватель колледжа в Белозерске лежал в терапевтическом отделении неделю, после чего у него диагностировали коронавирус. Все, кто лежал с ним, его семья уже проверяются. Детский лагерь в деревне Селец будут перепрофилировать под госпиталь закрытого типа", - сообщает еще один подписчик из Березы.

Брестская область, Каменец

"Священник из Каменца поступил в Брестскую областную больницу в реанимацию с пневмоней. На сегодняшний день подтвержден Covid-19. Жил в Каменце, приход – в одной из деревень района. Жена священника работает в магазине, дочь – в центральной районной больнице, обе до вчерашнего дня ходили на работу", - пишет читатель из Каменца.

"У нескольких людей, которые отдыхали в санатории "Белая вежа" под Каменцом и считались контактами первого уровня, тоже подтвержден коронавирус. Они в Брестской областной больнице. "Скорые" до сих пор забирают контакты по санаторию, хоть со дня вспышки уже прошло две недели. Все это время люди ходили по городу, общались, разносили вирус", - сообщает житель Каменца.

Брестская область, Кобрин

"Беда. У знакомой, с которой я контактировала неделю назад, на работе нашли коронавирус. У коллеги - в реанимации дядя и брат. Она сама в изоляции", - пишет жительница Кобрина.

Брестская область, Ляховичи

Из Ляховичей в Барановичи направлен пациент на ИВЛ. В Ляховичах он подрабатывал соцработником. Сначала у него была температура небольшая, он продолжал ходить на работу. Прекратил, когда она поднялась", - пишет житель Ляховичей.

Витебская область, Браславский район

"Коронавирус у одной из работниц магазина на погранпереходе Урбаны. Записали диагноз "пневмония", но знакомые врачи в Браславской районной больнице подтвердили, что это коронавирус", - сообщает читатель из Браслава.

Витебская область, Верхнедвинск

"В районной больнице как минимум один подтвержденный случай коронавируса. Вчера и позавчера по городу ездили "скорые", забирали контакты", - пишет читатель из Верхнедвинска.

Витебская область, Ушачи

"Вчера в Ушачах подтвердились ещё четыре случая короновируса. Один из них мой. До подтверждения я считалась контактом второго уровня от школьника", - сообщает читательница из Ушачей.

Гомельская область, Мозырь

"Забирали людей из многоэтажки на улице Чапаева", - сообщил житель Мозыря.

Минская область, Жодино

"Муж работает на БелАЗе. Почти каждый день забирают людей с завода. Приезжают в чумных костюмах. Доставляют в городскую больницу в Жодино. Завод не закрывают на карантин. Многие ИТР на удаленке, а рабочими можно и пренебречь", - пишет читательница.

"Есть у нас зараженные, и не один. Контактов много забирали на прошлой неделе тоже", - сообщил нам работник БелАЗа, к которому мы обратились, чтобы проверить информацию.

Минская область, Мядельский район

"На Нарочи много санаториев закрывают, "Белая Русь" уже на карантине, там отдыхал дедушка из Витебска. У него Covid-19 подтвердили. Работники прямо там в санатории и живут. Их не выпускают", - пишет читательница.

Могилевская область, Краснополье

"У трех человек подтвержден коронавирус. Они сейчас в Могилевской областной больнице. После получения результатов тестов забрали еще около 50 человек – контакты первого уровня", - сообщает читатель из поселка Краснополье.

Могилевский район

"Ездят "скорые" по всем деревням района – Восход, Быстрик, Тараново, забирают контакты. Источник распространения заражения – школа в агрогородке Восход. Всех везут в Могилев", - пишет читатель.

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