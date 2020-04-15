Минздрав насчитал 3728 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

Минздрав насчитал 3728 случаев заражения коронавирусом в Беларуси28
- 15.04.2020, 14:19
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Независимые эксперты считают, что официальные цифры занижены в разы.
По данным Минздрава, в Беларуси на 15 апреля зарегистрированы 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции.
68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Проведено 76198 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.
Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.
Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.