Apple представила новый iPhone SE 1 15.04.2020, 20:03

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Телефон оснащен кнопкой «домой» со сканером отпечатка пальца и одной камерой.

Apple представила второе поколение iPhone SE. Это самый доступный «айфон» компании с чипом A13 Bionic (дебютировавшим в смартфонах прошлого года) и единственной основной камерой. Телефон компактный. Диагональ его экрана — всего 4,7 дюйма (Retina HD с True Tone), передает onliner.by.

Смартфон оборудован единственной основной широкоугольной камерой на 12 Мп с диафрагмой F/1.8 и оптической стабилизацией. Но, как обещает Apple, она отлично прокачана технологиями, поддерживает «портретный режим», умеет записывать видео в 4K на скорости до 60 кадров в секунду. Фронтальная камера — 7 Мп и диафрагма F/2.2.

Дисплей поддерживает воспроизведение Dolby Vision и HDR10. Используется технология Haptic Touch для анимации «живых фото», предварительного просмотра сообщений, перегруппировки приложений, доступа к контекстному меню. Под экран вернулась знакомая по прошлым поколениям кнопка Home с Touch ID.

Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP67, корпус выполнен из прочного алюминия и стекла. Доступен в трех цветах — черном, белом и (PRODUCT)RED. Для предзаказа станет доступен 17 апреля по цене $399 в США. В России предзаказ начинается 23 апреля. iPhone SE будет продаваться в версиях на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон умеет заряжаться от Qi-сертифицированных беспроводных зарядок. До 50% заряжается за полчаса. Но от проводного адаптера на 18 Вт, который продается отдельно. Из интересностей — Dual SIM с eSIM, что позволит владельцу смартфона заиметь два номера на одной трубке.

— Первый iPhone SE стал хитом продаж для многих покупателей, которым понравилось уникальное сочетание небольшого размера, высокой производительности и доступной цены, — говорит Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по мировому маркетингу. — Новое второе поколение iPhone SE основывается на этой великолепной идее и совершенствуется во всех отношениях. Включая нашу лучшую однокамерную систему для великолепных фотографий и видео. И при этом остается очень доступным.