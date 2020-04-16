Дмитрий Бондаренко: В Беларуси происходит спланированное массовое убийство людей через заражение коронавирусом 16.04.2020, 7:35

У силовиков есть выбор - стать спасителями нации или сесть рядом с Лукашенко на скамью подсудимых.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя актуальную ситуацию с эпидемией COVID-19 в нашей стране.

- Лукашенко недавно заявил, что в Беларуси от коронавируса якобы не умер ни один человек. А как вы оцениваете ситуацию в стране - сколько на самом деле может быть заразившихся и умерших?

- Есть две основных стратегии, которые применяют правительства стран в борьбе с эпидемией коронавируса.

Первая стратегия - это максимально минимизировать количество жертв, минимизировать заражение населения через комплекс жестких карантинных мер. Это помогает системе здравоохранения постепенно быть готовой к принятию большого числа заболевших коронавирусом и спасти максимальное количество жизней в первые несколько месяцев эпидемии.

Другая стратегия - это не делать ничего для ограничения распространения коронавируса: чтобы заразилось максимальное количество людей и выработался так называемый «коллективный иммунитет».

Абсолютное большинство стран идет по первому пути, а белорусское правительство пошло по второму.

Лукашенко не скрывает, что его стратегия - это именно выработка «коллективного иммунитета». В этой связи мы помним его цитаты: «60% заболеют и тогда уже болеть не будем», «вы все уже перенесли коронавирус на ногах», «дети не болеют, у них легкая форма и крепкий иммунитет» и так далее.

Известно также, что простые карантинные меры снижают количество заразившихся и умерших в 10 раз. Именно поэтому Российская Федерация, власти которой обычно не очень-то заботятся о своих гражданах, все-таки вынуждена была ввести карантин - именно из-за понимания того, что иначе людские потери будут просто катастрофическими.

Мы знаем мировую статистику: в таких передовых странах, как Италия, Испания, Бельгия, Швеция, смертность от коронавируса составляет примерно 10%. Если в Беларуси заражены уже десятки, а возможно, и сотни тысяч, то можно, соответсвенно, говорить, сколько людей уже умерло или умрет в течение ближайших двух недель. И это будут тысячи.

А Лукашенко - один из организаторов этого безумного плана.

- И все же, его действия в условиях эпидемии - это больше неадекватность или сознательное уничтожение белорусского народа?

- Я считаю, что идет спланированное массовое убийство людей. Когда власти говорят, что 60% населения заболеет, то они не договаривают вторую часть: 10-15% популяции умрет. И еще примерно столько же останутся тяжелыми инвалидами. Врачи утверждают, что даже у переболевших коронавирусом легко (или вообще перенесших его на ногах) происходят изменения в легких. Коронавирус за несколько дней делает то же, что туберкулез в современных условиях - за 10-15 лет.

А мы знаем, что климат Беларуси - не самый благоприятный для лечения легочных заболеваний. Не зря во все времена больные туберкулезом жили в сухом климате: в Крыму, как Антон Чехов или Максим Богданович, или на Мальорке в Средиземном море, как Фредерик Шопен. У богатых людей была возможность из северных стран переехать в южные, где был сухой климат.

Сейчас идет спланированное заражение коронавирусом белорусского населения, власти уже отказываются даже от того, чтобы контакты первого уровня находились в больницах. Этих пациентов, многие из которых заразились коронавирусом уже после госпитализации, сейчас распускают по домам.

Никаких мер карантинного характера в Беларуси не предпринимается, последовательно реализуется идея: заразить как можно больше людей, чтобы выработался «коллективный иммунитет». Но ведь нет еще четких научных данных о том, что этот иммунитет в принципе вырабатывается, на какой период он вырабатывается и у кого он возникает. Ряд данных из Южной Кореи свидетельствуют о том, что многие так называемые выздоровевшие от коронавируса потом повторно заражались и заболевали.

Стратегия многих правительств рассчитана еще и на то, что коронавирус, может быть, все-таки имеет сезонный характер или со временем произойдет его мутация, которая сделает его менее агрессивным и заразным - как произошло с двумя первыми версиями коронавируса, которые вначале протекали с очень высокой смертностью, но затем мутировали и стали менее агрессивными.

В нормальных странах власти делают все, чтобы в этот период, когда нет лекарств, нет вакцины, когда медицина еще не готова работать в сложных условиях, когда врачи еще не готовы действовать в «скафандрах», выиграть время. Они рассчитывают на то, что со временем произойдет решение проблемы, а также принимают жесткие карантинные меры для спасения людей.

- Каждый день мы видим, как Лукашенко упорно заражает коронавирусом и армию. Репетиции парада проходят в плотном строю, среди силовиков даже по официальной информации есть больные COVID-19. Могут ли военные или какие-то еще адекватные силы остановить диктатора?

- У сегодняшних генералов и руководителей силовых ведомств есть выбор: или сесть на скамью подсудимых вместе с Лукашенко (а такой суд или трибунал состоится обязательно, никто не простит смерти тысяч и тысяч людей, которые могли выжить), или стать спасителями нации и спасителями государства - арестовав Лукашенко и отстранив его от власти, введя карантин в стране, создав Правительство национального спасения, чтобы провести через несколько месяцев свободные выборы.

- Юристы говорят о нарушении властью в условиях эпидемии как минимум 3-х статей Уголовного кодекса Беларуси. Как заставить Лукашенко ответить по закону?

- Родным и близким умерших от коронавируса и людям, потерявшим во время эпидемии здоровье, надо документально зафиксировать случаи смертей и случаи заболеваний. Необходимо сохранять все эти документы. Юристы говорят о том, что эти дела будут в любом случае иметь судебную перспективу. Отвечать за массовые убийства придется. В будущем белорусское государство будет вынуждено оказать материальную помощь семьям погибших по вине сегодняшних властей, как это происходит с семьями жертв авиакатастроф. Эта помощь может быть оказана из конфискованного имущества виновников преступлений.

Оппозиция сейчас не призывает к активным действиям - для того, чтобы не способствовать заражению тех людей, которые реализуют Народной карантин, находятся в самоизоляции, берегут своих родных и близких.

После окончания эпидемии будем разбираться. Сегодня массово заражены врачи и медицинский персонал, многие больницы и санатории превратились в очаги инфекции, не хватает аппаратуры для лечения тяжелобольных…

Поэтому очень важно зафиксировать преступления власти.

- На что еще ориентироваться белорусам в этой непростой ситуации? Что нужно знать, чтобы не поддаться дезинформации?

- Первое: надо понимать, что коронавирус смертельно опасен. Это не какой-то «типа грипп», как нас продолжают убеждать белорусское телевидение.

Второе: надо понимать, что белорусские власти сознательно стремятся заразить вас и ваших близких. А в «оправдание» они фактически ставят перед белорусами такую дилемму: согласитесь на то, что мы убьем ваших родителей, ваших дедушек и бабушек, но зато будет работать луканомика.

Эпидемия у нас протекает в диктаторской стране. Нас сознательно стремятся заразить и уничтожить. Я как бывший политзаключенный могу подтвердить, что значительное число белорусских оппозиционеров сталкивались в тюрьмах с тем, что сотрудники милиции и охраны, а также руководство тюрем и колоний многое делали сознательно для того, чтобы заразить людей - различными видами гепатита, туберкулезом, чесоткой, СПИДом. Все мы сталкивались с тем, что с нами без предупреждения очень часто находились больные этими опасными заболеваниями. Сейчас этот опыт режим применяет против всего населения.

И третье: после эпидемии мы вместе должны сделать все, чтобы быстро отстранить Лукашенко от власти - через протесты, массовые забастовки, через кампанию неповиновения. Если ранее этого не сделают силовики. Именно для того, чтобы он ответил за преступления во время эпидемии и для того, чтобы больше не мог угрожать людям в Беларуси.

А сегодня главное - выжить, сохранить здоровье и спасти наших близких.