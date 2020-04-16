В США от коронавируса за сутки умерло 2 482 человека, во Франции - 1 438 16.04.2020, 9:06

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Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER

Всего в мире COVID-19 заразилось почти 2,1 миллиона человек.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 2 084 022 человека. Умерло с начала пандемии 134 669.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 84 515 человек. Больше всего заразилось в США — 30 206 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 7 960 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 2 482 человека. Затем идут Франция (1 438), Великобритания (761), Италия (578), Испания (557).