Fox News: Источником коронавируса является уханьская лаборатория 37 16.04.2020, 9:19

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Фотo: Antara/Xinhua/Xiong Qi

Нулевым пациентом мог стать один из ее сотрудников.

Американский телеканал Fox News сообщает, что коронавирус нового типа COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань (перевод - nv.ua).

Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом (первый заразившийся пациент в популяции эпидемиологического исследования) стал один из сотрудников лаборатории, который потом распространил вирус среди населения.

Сообщается, что вирус был передан человеку от летучей мыши в лаборатории. В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.

Телеканал сообщает, что созданием вируса Китай «хотел показать насколько способности государства в борьбе с вирусом превышают возможности США и других западных стран».

Источник Fox News считает, что пандемия коронавируса может стать «самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен».

Ранее Associated Press сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин предупредил мир об угрозе пандемии коронавируса лишь на седьмой день после того, как власти страны пришли к этому выводу.

О первом случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 стало известно 31 декабря. Инфицирование зарегистрировали в китайском городе Ухань с почти 12-миллионным населением.

За день до этого, 30 декабря, доктор Ли Вэньлянь из Уханя сообщил своим коллегам о новой вирусной инфекции. 3 января Вэньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в «распространении слухов» и «серьезном нарушении общественного порядка», а также пригрозили арестом.

10 января у доктора появились симптомы заболевания COVID-19. Ли Вэньлянь скончался 6 февраля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек, более 133 тысяч умерли.