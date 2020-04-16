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Литва закрывает город рядом с Беларусью

  • 16.04.2020, 9:31
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Литва закрывает город рядом с Беларусью
Фото: DELFI / Andrius Ufartas

На въездах установят три поста, остальные дороги будут перекрыты физически.

Правительство Литвы приняло постановление о закрытии города Неменчине с 7 часов утра 16 апреля.

На въездах установят три поста, остальные дороги будут перекрыты физически. Мэр Вильнюсского района Мария Рэкст надеется, что удастся справиться с ситуацией. «Сделаем все, чтобы пресечь распространение болезни, защитить жителей Неменчине и других мест», — сказала она, передает Delfi.

В городкие и соседних населенных пунктах с прошлой недели дезинфицируют общественные пространства и подъезды многоквартирных домов.

Жители смогут купить продукты питания, лекарства, другие необходимые товары. Лица, которые могут покидать населенный пункт, должны предъявить соответствующие документы или другие доказательства того, что им нужно выехать.


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