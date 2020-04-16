Роддом в Витебске стал очагом коронавируса 4 16.04.2020, 10:03

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Фото: vokrd.by

Учреждение получило статус «инфицированного».

Пациентку Витебского областного роддома Елену Романкевич с новорожденным сыном должны были выписать домой 14 апреля — но выписка отложилась, так как не пришел результат теста на коронавирус. «А без этого в нашем роддоме сейчас ни одну роженицу не выписывают», пишет tut.by.

«Сюда я поступила 2 апреля, — рассказывает Елена. — Родила 7 апреля (через кесарево сечение). Первый раз сдала тест еще 9 апреля. Но его результата не было и 14 апреля, когда меня уже хотели выписать. За мной приехали родственники, но выписку отменили. Сдала анализ повторно. Я в роддоме уже почти две недели», — плачет женщина.

Администрация поясняет: их медучреждение с 8 апреля принимает пациенток с коронавирусом. Поэтому правила выписки ужесточились: домой — только после двух отрицательных тестов на COVID-19.

«Я в роддоме без малого две недели»

Жительница Бешенкович Елена Романкевич поступила в областной клинический роддом 2 апреля. Ее готовили к кесареву сечению. 7 апреля она родила сына. У женщины это уже третий ребенок.

— После кесарева выписывают на седьмые сутки. Я должна была ехать домой 14 апреля. И документы на выписку уже были у меня на руках. Тут приехала санстанция и говорит: «Приостановите выписки таких-то женщин. Мы не имеем права их выписать, пока не придут результаты их тестов на коронавирус». В такой ситуации оказались около пяти женщин. Тесты здесь сдают все будущие мамочки, — говорит Елена.

По словам женщины, первый раз она сдала тест на коронавирус 9 апреля.

— В день предполагаемой выписки, 14 апреля, результата не было. Спрашиваю у врачей: «Где он?». Они разводят руками: «Не знаем». И 14 апреля я и еще несколько женщин сдали второй анализ на COVID-19.

В это время за Еленой уже приехали родные — забирать ее домой:

— Представьте, за мной из Бешенкович пришла машина. А мне говорят: мы вас не выпишем. Кстати, чтобы заказать машину, муж взял в долг 40 рублей. Мы, жители райцентра, люди небогатые. Деньги эти потрачены напрасно, и когда уже точно поеду домой, надо снова заплатить такую же сумму.

Первый раз мы общались с Еленой Романкевич вечером 14 апреля. Днем 15 апреля женщина сообщила, что ее выписывают:

— Сегодня утром пришел-таки результат теста за 9 апреля. Но, что еще более удивительно, готов уже и анализ, который я сдала 14 апреля, в пятом часу вечера! И оба они отрицательные. Сегодня уже реально выписка. Но меня беспокоит вот что: я-то выпишусь, но другие девчонки здесь будут рожать. Роженицы сидят тут по палатам, паникуют! О том, что происходит, нам никто ничего не рассказывает. Зачем так долго держать нас в роддоме? Дома я буду чувствовать себя в большей безопасности — в самоизоляции.

Женщина рассказывает, какая сейчас обстановка в роддоме:

— Я рожала в маске. В них сейчас все роженицы. Медперсонал — также в масках и спецзащите. В палате, где я нахожусь, нас двое. Соседняя комната в блоке рассчитана на четверых, но сколько там женщин, я не знаю. Потому что нам никуда нельзя выходить из палаты, даже в коридор. В туалет, который находится в блоке, нужно идти в маске. Ребенка трогать руками нельзя — только через пеленку, чтобы не было прямого контакта. Кормим малышей тоже в масках.

Комментарий администрации: «Областной роддом теперь работает как «инфицированный»

Заместитель главного врача по медицинской части Людмила Рослик поясняет:

— С 8 апреля по приказу облздрава наш роддом работает как «инфицированный». То есть к нам поступают пациентки, инфицированные коронавирусной инфекцией, контакты 1 и 2 уровней, а также женщины, имеющие экстрагенитальную респираторную патологию — то есть все пациентки с ОРВИ, температурящие, с гриппом, бронхитом, просто пневмонией. С 8 апреля у всех пациенток начали брать анализы на COVID-19 — дважды: в день поступления и перед выпиской.

На сегодняшний день, по словам Людмилы Рослик, в областном роддоме находятся 5 женщин с коронавирусом.

— Среди них есть родившие и есть беременные. Они будут находиться в нашем роддоме — до получения отрицательных ответов анализов на коронавирус.

14 апреля, как отмечает Людмила Рослик, партию анализов отвезли в лабораторию областного центра гигиены и эпидемиологии.

— Ночью их делали, а утром нам дали ответ. И сегодня все пациентки, у кого отрицательные результаты, пошли на выписку. Среди них и Елена Романкевич — у нее отрицательные результаты двух тестов.

За неделю — с 6 по 13 апреля — в Витебском областном клиническом роддоме появились на свет 35 детей: 21 мальчик и 13 девочек.

Первенцы родились у 13 женщин, второй ребенок — у 17 мам, третий ребенок — у четырех рожениц, и у одной мамы — четвертый ребенок.