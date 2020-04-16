Доктор Комаровский раскритиковал решение Лукашенко 12 16.04.2020, 11:43

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Евгений Комаровский

Предложение белорусского правителя может привести к новой вспышке заражений.

В новом обращении на своем канале в YouTube врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал растущие цифры инфицированных в мире, пишет «Салiдарнасць».

Врач высказал свою позицию в связи с приближением православной Пасхи. Напомним, 13 апреля Александр Лукашенко заявил, что в этот день будет в церкви и выступил против запрета на посещение храмов для остальных.

– Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви, – сказал Лукашенко.

Правда, уточнил, что «все проповеди лучше (проводить) возле храма».

Несмотря на его слова, на следующий день 14 апреля митрополит Павел призвал верующих в ближайшие дни воздержаться от посещения храмов: «А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга. Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким».

Доктор Комаровский объяснил, в чем опасность собрания людей в церкви в условиях распространения коронавируса.

– Там, где нет вентиляции воздуха, где замкнутое пространство – комната, церковь, палата, да что угодно, где нет проветривания – где концентрация вирусных частиц может быть высокой, риск тяжелых форм заболевания коронавирусом многократно возрастает, – заявил врач.