Версия Минздрава: В Беларуси 4204 случая заражения коронавирусом

Версия Минздрава: В Беларуси 4204 случая заражения коронавирусом11
- 16.04.2020, 13:14
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У независимых СМИ и экспертов другое мнение по этому поводу.
Минздрав насчитал 4204 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 40 смертей от него. По информации министерства 65 пациентов находятся на ИВЛ. COVID-19 заразились 116 детей.
Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.
Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.