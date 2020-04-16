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Версия Минздрава: В Беларуси 4204 случая заражения коронавирусом

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  • 16.04.2020, 13:14
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Версия Минздрава: В Беларуси 4204 случая заражения коронавирусом

У независимых СМИ и экспертов другое мнение по этому поводу.

Минздрав насчитал 4204 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 40 смертей от него. По информации министерства 65 пациентов находятся на ИВЛ. COVID-19 заразились 116 детей.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.


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