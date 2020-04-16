Итальянские и испанские медики назвали еще один симптом коронавируса 3 16.04.2020, 14:00

6,084

Фото: Getty Images

Он чаще встречается у детей.

Итальянские и испанские медики считают, что возникновение поражений на коже стопы может быть симптомом заражения коронавирусом. Как сообщает Би-би-си, такую версию, в частности, выдвинул испанский Совет ортопедов.

Во Франции, Испании и Италии отмечаются множественные случаи, когда у пациентов с COVID-19 на стопах были обнаружены отметины, похожие на небольшие синяки или прыщи от ветрянки.

Там отмечают, что отметины на стопах чаще проявляются у детей. Они бывают не во всех случаях, но их наличие может быть поводом для проверки на коронавирус, пишут испанские ортопеды.

Почти одновременно похожее открытие сделал детский дерматолог из Италии, сообщает газета Metro. Врач из итальянского города Бари, Маццотта Трокколи, пишет, что отметины на стопах появляются примерно у каждого пятого пациента.

«Если удастся путем дальнейших наблюдений подтвердить, что это клинический признак COVID-19, то его можно использовать для выявления детей с зачаточной инфекцией, которые могут заражать других», — пишет он.

Ранее ВОЗ среди наиболее распространенных симптомов COVID-19 называла повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель.