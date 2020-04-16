ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Беларуси 25 16.04.2020, 15:22

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Ближайшие недели станут критическими.

Европа в настоящее время находится в эпицентре пандемии коронавируса, а число случаев заражения в регионе приближается к 1 миллиону, сказал в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Число случаев в регионе продолжает расти. За последние 10 дней число случаев, зарегистрированных в Европе, почти удвоилось и приблизилось к 1 миллиону", - сказал Клюге журналистам на онлайн-брифинге, передает Reuters.

Это означает, что на Европу приходится около 50% всех мировых случаев, сказал Клюге. Эпидемия в регионе унесла более 84.000 жизней, добавил он.

"Грозовые тучи этой пандемии все еще тяжело висят над европейским регионом", - сказал Клюге.

По его словам, оптимистичные сигналы поступают из ряда стран Европы, в том числе Испании, Италии, Германии и Франции.

"Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев [заражения и гибели людей] в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Беларусь и Россию, - подчеркнул Клюге. - Поэтому следующие несколько недель будут критически важными для Европы".

Как передает ТАСС, директор поблагодарил всех людей, которые соблюдали введенные на национальном и местном уровне ограничения во время последних выходных, когда отмечалась католическая Пасха, и призвал европейцев продолжать соблюдать меры и в предстоящие выходные, когда Пасху отмечает православный мир.

"Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма, - сказал он. - В то время как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 снижается, некоторым странам еще только предстоит ощутить полное воздействие [коронавируса]".

Кроме того, директор Европейского регионального бюро ВОЗ обратил внимание на то, что страны должны наблюдать, учиться и слушать друг друга. "Особенно речь идет о странах, которые уже принимают шаги по снятию ограничений и переходу к новой стадии борьбы с коронавирусом, - отметил Клюге. - Солидарность в данном случае является ключевым моментом".