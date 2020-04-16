На въезде в Пинск будут дежурить врачи с ГАИ 13 16.04.2020, 15:37

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Фото: fotobel.by

Но карантин в городе не вводят.

На сайте Пинского городского исполнительного комитета сегодня появилась обращение к жителям, в котором их просят без необходимости не посещать места массового пребывания, а также не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район, пишет onliner.by.

Вот полный текст обращения:

«В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов государственные органы санитарного контроля обращаются к пинчанам: не посещать без крайней необходимости места массового пребывания людей; в предпраздничные и праздничные дни не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район.

Дополнительно для контроля за перевозкой пассажиров на въездах в город Пинск будут дежурить экипажи ГАИ с медицинскими работниками, целью которых будет являться проверка состояния здоровья пассажиров и предотвращение передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находиться на самоизоляции.

В силу складывающейся эпидемиологической обстановки надеемся на ответственное поведение и понимание каждого жителя не только Пинска, но и близлежащих районов».

Начальник идеологической службы горисполкома рассказала журналистам, что в городе не вводят карантин: все указанные меры принимаются только для профилактики коронавируса.

— Это обычная информация для наших граждан. Приближаются праздники: мы просим всех оставаться дома как можно дольше, чтобы предотвратить распространение инфекции. Что касается ГАИ и медицинских сотрудников, это не блокпосты: всех подряд проверять не будут. Будут смотреть выборочно, чтобы в город не заезжали контакты первого уровня и те, кто должен быть на самоизоляции. Если, например, будет идти маршрутка с номером не Брестской области, почему бы ее не проверить, а медработникам не измерить температуру? Это делается, чтобы предупредить людей об ответственности соблюдать режим. Пинск город промышленный — 138 тысяч граждан, случаев выявления коронавируса у самих пинчан не было: они только завозные. Каждая администрация переживает за свой район. Никакого карантина нет, это для профилактики.

Женщина сказала, такие проверки будут проводиться только при въезде в город. Продолжительность «профилактики» еще неизвестна. Точно известно только то, что она будет сохраняться на время предпраздничных и праздничных дней.

— Почему вы просите людей в обращении не выезжать именно в Лунинецкий район?

— Потому что Пинский район с ним граничит.

— Но вы граничите и со Столинским районом, почему он не упоминается?

— Вы же знаете ситуацию с «Еврооптом»: раз это большой магазин, вероятно, там есть большое количество людей, которые могут быть контактами. В Столинском районе случаев заражения меньше.