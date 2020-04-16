Заражение коронавирусом официально выявлено во всех регионах России 5 16.04.2020, 18:48

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Республика Алтай считалась последним в РФ «свободным» от болезни регионом.

Власти республики Алтай сообщили о выявлении первого в регионе случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Республика считалась последним в России «свободным» от болезни регионом.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Алтая.

«Первые проведенные анализы подтвердили коронавирус. Сейчас ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование», — говорится в сообщении.