В США раздадут деньги нелегалам 5 16.04.2020, 19:18

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Власти Калифорнии утвердили единовременные пособия в размере 500 долларов.

В одном из штатов США в рамках борьбы с коронавирусом раздадут деньги нелегалам. Власти Калифорнии утвердили единовременные пособия в размере 500 долларов, пишет Business Insider (перевод - lenta.ru) со ссылкой на губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Согласно его заявлению, на выплаты от Калифорнийского фонда помощи пострадавшим смогут рассчитывать около 150 тысяч человек. Общий размер фонда составляет 75 миллионов долларов. Для каждого домохозяйства будет установлен предел в размере тысячи долларов. Люди смогут подать заявку на получение помощи в следующем месяце. Калифорния стала первым штатом, где были введены такие меры.

«Наше разнообразие делает нас сильнее и устойчивее. Каждый калифорниец, включая наших соседей и друзей без документов, должен знать, что Калифорния поддержит их во время этого кризиса. Мы все вместе», — заявил Ньюсом.

Деньги будут переданы «региональным некоммерческим организациям с опытом и знаниями, работающими с незарегистрированными сообществами». При этом юристы уже отмечают, что с предоставлением помощи могут возникнуть проблемы. В частности, их опасения связаны с тем, что работники без документов вряд ли обратятся за помощью к правительству из-за опасений, что их могут депортировать.

Организации, занимающиеся вопросами иммигрантов и беженцев (GCIR), планируют привлечь еще 50 миллионов долларов для финансовой поддержки семей тех, кто не имеет документов. «Нужно задействовать организации, которые имеют доверительные отношения с семьями нелегальных работников», – сказала Жаклин Мартинес, глава фонда Latino Community Foundation. Дополнительные средства могут помочь еще 100 тысячам человек.

По данным Института государственной политики Калифорнии, в 2014 году в штате было как минимум 2,3 миллиона мигрантов.