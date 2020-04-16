закрыть
16 апреля 2020, четверг, 20:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Виктор Бабарико: В Беларуси на самом верхнем уровне — абсолютная беспомощность

11
  • 16.04.2020, 19:53
  • 5,842
Виктор Бабарико: В Беларуси на самом верхнем уровне — абсолютная беспомощность
ВИКТОР БАБАРИКО

Председатель правления Белгазпромбанка ужаснулся реакции государства на пандемию.

Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико высказался о людях, которые обязаны принимать решения, но не делают этого.

В интервью tut.by, отвечая на вопрос о реакции государства на пандемию, известный банкир не ходил вокруг да около, а сразу взял быка за рога.

«Этот кризис стал ярчайшим доказательством того, что у нас на самом верхнем уровне — абсолютная беспомощность. Я не слышал ни одного самостоятельного суждения. Сначала дается указание относительно того, какое наше мнение, потом все согласно кивают. Это ужасно».


популярное за неделю

Мнение

Как победить коррупцию в Беларуси
Как победить коррупцию в Беларуси Павел Северинец
Докшицкий район в огне
Докшицкий район в огне Алесь Круткин
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет Валерий Карбалевич
Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко