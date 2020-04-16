Виктор Бабарико: В Беларуси на самом верхнем уровне — абсолютная беспомощность 11 16.04.2020, 19:53

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ВИКТОР БАБАРИКО

Председатель правления Белгазпромбанка ужаснулся реакции государства на пандемию.

Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико высказался о людях, которые обязаны принимать решения, но не делают этого.

В интервью tut.by, отвечая на вопрос о реакции государства на пандемию, известный банкир не ходил вокруг да около, а сразу взял быка за рога.

«Этот кризис стал ярчайшим доказательством того, что у нас на самом верхнем уровне — абсолютная беспомощность. Я не слышал ни одного самостоятельного суждения. Сначала дается указание относительно того, какое наше мнение, потом все согласно кивают. Это ужасно».