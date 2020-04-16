Как будет работать первый в Беларуси закрытый из-за коронавируса город 16.04.2020, 20:47

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иллюстрационное Фото из архива Медиа-Полесья

На въездах в город будут работать патрули.

Посетителей с высокими температурами не пропустят в Пинск. А горожан просили не выезжать из Пинска на праздники, «особенно в Лунинецкий район».

«Как на въезде из-за границы или в аэропорту»

Руководитель идеологического отдела Пинского райисполкома рассказала «Радыё Свобода», как будут действовать ограничения.

«В предпраздничный и праздничный период мы, наверное, все заинтересованы в нормализации нашей эпидемиологической ситуации», - говорит Валентина Кулак . - И мы все понимаем, что этот вирус передается только через личные контакты. Поэтому вот решили попросить гостей и пинчан воздержаться от поездок из города и в город в максимально возможной степени. Если только по некоторым важным причинам».

Объявление об ограничении передвижения из-за сложной эпидемиологической ситуации появилось в четверг, 16 апреля, на официальном сайте Пинского горисполкома.

«В связи с эпидемиологической ситуацией и предотвращением распространения коронавирусной инфекции при контакте с людьми из других регионов, органы государственного санитарного контроля обращаются к пинчанам: не посещать без необходимости места скопления людей. Не выезжайте за город, особенно в Лунинецкий район, в праздничные и праздничные дни», - сказали они.

Кроме того, пинские власти предупреждают, что на въезде в город будут стоять патрули правоохранителей и медиков, которые проверят всех приезжающих.

Журналисты обратилась в Исполнительный комитет с дополнительными вопросами. Начальник отдела идеологической работы Валентина Кулак заявила, что такой порядок вводится только во время пасхальных праздников.

По словам Валентины Кулак, городские власти настроены решительно. Если у гостя города будет обнаружена температура или другие признаки заболевания, он не будет пропущен в Пинск.

«Если какой-то транспорт пассажирский будет ехать с номерами другого региона, претензий не будет. Если вдруг кто-то все же решил приехать, - говорит чиновница. - Но если температура у человека (повышенная. - Прим.), или, возможно, он находится в списке контактов уровня 1 или 2, то такие люди, естественно, будут отправлены назад.

По словам Валентины Кулак, врачи на постах будут иметь списки контактов 1 и 2 уровней, а также специальные инструкции для проверки потенциальных носителей коронавируса. Контроль планируется провести по примеру действующего на государственных границах Беларуси.

«Как и везде на въезде из-за границы или в аэропорту», - сказала чиновнца. - Это только на предпраздничный и праздничный период. Информационная работа. Чтобы наши люди наконец поняли, что только от каждого из нас зависит стабилизация этой эпидемиологической ситуации. Посмотрим, как все будет. Это не карантин. Но мы видим, что люди не до конца понимают ответственность каждого. Мы видим, что они пытаются быть в местах массового скопления людей. Пинск - относительно положительный город в этой ситуации. Поэтому мы не хотим, чтобы какие-либо завозные случаи у нас появились».

По официальным данным, в 140-тысячном Пинске якобы не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Местные чиновники говорят только о завозных случаях из соседних районов.

Между тем жители Пинска сообщили, что, по слухам, в город доставляют пациентов из нескольких районов Брестской области.

«Люди говорят, что привозят к нам с коронавирусом из всех соседних районов и помещают в городскую больницу», - рассказывает жительница Пинска Светлана. - Правда ли это, сложно сказать. На улицах стало меньше людей. Маски стали носить ки только после смерти местного журналиста (имеется в виду корреспондент «Медиа-Полесья» Василий Мацкевич. - Прим.). Но никто не знает, от чего он умер.

Я работаю на рынке, сейчас людей меньше. Они ничего не покупают. Маски сказали нам надеть, но ничего не дали. У меня была моя, я ей пользуюсь. Так, в Пинске все спокойно. Это в Лунинце больше люди волнуются. Там в «Евроопте» был случай. А туда же все ходили».

16 апреля заехать в Пинск и выехать можно было без ограничений Появятся ли патрули врачей и милиции на въездах в город, пока что неизвестно.