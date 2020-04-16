Шведская принцесса стала работать в больнице из-за коронавируса 8 16.04.2020, 21:07

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Принцесса София

Фото: Jonas Ekstromer / Globallookpress.com

Принцесса София прошла ускоренные курсы, на которых готовят вспомогательный медперсонал.

Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет. Таким образом она хочет помочь в борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, пишет lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при больнице Софиахеммет, на которых готовят вспомогательный медперсонал. Каждую неделю их заканчивают 80 человек. Дополнительные работники понадобились, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестер, которая выросла из-за эпидемии.

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу.

По последним данным, к 16 апреля в мире выявлено 2,12 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 142 тысячи человек, 535,5 тысячи человек выздоровели. В Швеции выявлено 12,5 тысячи случаев заражения, погибли 1333 человека.