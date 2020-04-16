«Баста!»: Санаторий «Белая вежа» под Каменцом – бомба замедленного действия 4 16.04.2020, 22:01

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Новые зараженные продолжают поступать в больницу райцентра в Брестской области.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» рассказал житель Каменца, хорошо знакомый с ситуацией.

«Наш санаторий «Белая Вежа» - бомба замедленного действия, - пишет читатель. - Сегодня еще двоих привезли оттуда в боксах на «скорой». Одна из них - главная медсестра санатория.

Еще 48 контактов дал священник, приход которого расположен под Каменцом. Он сам на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии. Его дочь работает терапевтом в Каменецкой центральной районной больнице. До сегодняшнего дня вела приём и принимала людей. Вторая дочь живёт в многоквартирном доме. Дезинфекцию в подъезде проводить отказались до тех пор, пока её тест не покажет положительный результат.

Есть и хорошие новости: в больницу, наконец, поступили противочумные костюмы, перчатки, маски".

Напомним, санаторий «Белая вежа», расположенный в нескольких километрах от Каменца, стал очагом распространения коронавируса. Сейчас он закрыт на карантин. О ситуации в Каменецком районе мы писали несколько раз на протяжении последней недели. Подробности распространения заражения нам также ранее рассказала одна из жительниц райцентра, которая отдыхала в санатории.

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