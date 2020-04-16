Минобороны подтвердило коронавирус в белорусской армии 6 16.04.2020, 22:18

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фото с сайта: zen.yandex.by

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса среди военных в Борисове.

Еще в конце марта министр обороны Виктор Хренин заявлял, что в Вооруженных силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом. Сегодня стало известно, что один из тестов дал положительный результат. Речь о военнослужащем срочной службы. Сейчас он госпитализирован, находится в военном госпитале в Минске, передает «Онлайнер».

По словам Натальи Гаврусик, официального представителя Минобороны, это первый случай в армии Беларуси. «У военнослужащего взяли тест, сегодня вечером выяснилось, что он положительный, — отметила она. — По состоянию на день (в последний раз связывались с медиками в рабочее время) состояние здоровья военнослужащего оценивалось как стабильное».

Известно, что молодой человек проходит срочную службу в 72-м объединенном учебном центре (город Борисов, в/ч 20193). Сейчас бойцов подразделения, в котором проходит службу молодой человек, изолировали в палаточном городке, оборудованном на общевойсковом полигоне рядом с учебным центром.

Напомним, ранее телеграм-каналу «Баста!» стало известно о вспышке коронавируса среди военных в Борисове.