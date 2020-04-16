закрыть
16 апреля 2020, четверг, 23:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Геннадий Федынич: Проведение парада Победы в Минске — это пир во время чумы

4
  • 16.04.2020, 22:54
  • 1,830
Геннадий Федынич: Проведение парада Победы в Минске — это пир во время чумы

Диктатор будет сгонять людей на парад во время пандемии?

Массовое празднование и проведение парада Победы в Минске 9 мая можно сравнить с «пиром во время чумы», - заявил «Радыё Рацыя» лидер Профсоюза работников электронной промышленности Геннадий Федынич:

- Это последнее, что может сделать эта власть. Мы не знаем, зачем это делать, в конце апреля - мае, на мой взгляд, будет пик эпидемии в Беларуси. Это только начало. Сколько людей заболевают? Что, люди пойдут на парад с открытым сердцем или их снова будут сгонять? В масках будет парад или как? Нам не нужна дата победы сегодня - нам нужно здоровье людей сегодня.

Диктатор или не понимает, не хочет или не может понять? Но люди должны знать правду об опасности коронавируса, - сказал Геннадий Федынич.


популярное за неделю

Мнение

Как победить коррупцию в Беларуси
Как победить коррупцию в Беларуси Павел Северинец
Докшицкий район в огне
Докшицкий район в огне Алесь Круткин
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет Валерий Карбалевич
Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко