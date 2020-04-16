Геннадий Федынич: Проведение парада Победы в Минске — это пир во время чумы 4 16.04.2020, 22:54

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Диктатор будет сгонять людей на парад во время пандемии?

Массовое празднование и проведение парада Победы в Минске 9 мая можно сравнить с «пиром во время чумы», - заявил «Радыё Рацыя» лидер Профсоюза работников электронной промышленности Геннадий Федынич:

- Это последнее, что может сделать эта власть. Мы не знаем, зачем это делать, в конце апреля - мае, на мой взгляд, будет пик эпидемии в Беларуси. Это только начало. Сколько людей заболевают? Что, люди пойдут на парад с открытым сердцем или их снова будут сгонять? В масках будет парад или как? Нам не нужна дата победы сегодня - нам нужно здоровье людей сегодня.

Диктатор или не понимает, не хочет или не может понять? Но люди должны знать правду об опасности коронавируса, - сказал Геннадий Федынич.